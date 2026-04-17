Amenazan a docentes en Cáchira, cerca de Santander, tras incursión de grupo armado

Momentos de tensión se viven en zona rural de Cáchira, en límites con El Playón, tras la incursión de un grupo armado ilegal que se hace llamar Autodefensas Campesinas de la Sierra Nevada, el cual habría intimidado a docentes del colegio Rural La Primavera.

Fueron amenazados por las Autodefensas de la Sierra Nevada los profesores del colegio La Primavera de Cáchira, Norte de Santander. "Desconocidos llegaron a la escuela, lanzaron amenazas y pintaron grafitis contra la directora y docentes", dijo el alcalde Herman Jaimes #MañanasBlu pic.twitter.com/DEQca2quwu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 17, 2026

De acuerdo con las denuncias, hombres armados y mensajes amenazantes pusieron en riesgo a directivos y maestros, generando alarma en la comunidad educativa. Ante esta situación, el alcalde del municipio Hernán Fernando Jaime solicitó medidas urgentes de protección para los docentes y pidió mayor presencia de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en la zona.

La preocupación aumentó luego de que aparecieran grafitis en paredes de instituciones educativas con mensajes intimidatorios dirigidos contra la rectora y varios profesores. En los escritos, elaborados con aerosol, se incluyen advertencias explícitas, exigencias de salida de directivos y amenazas contra la vida de docentes y sus familias.



Las pintadas estaban firmadas con las siglas ACSN, vinculadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como ‘Los Pachencas’, lo que ha generado temor por una posible expansión de estos grupos hacia esta región del nororiente del país.

"Profunda preocupación, donde la rectora y docentes fueron amenazados por un grupo al margen de la ley; expresó mi rechazo por este lamentable hecho, a este tipo de situaciones que atentan contra la permanencia y normalidad educativa de nuestro municipio, dentro de la tranquilidad desde hace más de 20 años." expresó el Alcalde.

El magisterio también alzó su voz. Desde ASINORT, los docentes denunciaron el incremento del riesgo en zonas con presencia de actores armados ilegales. Su presidente, Leonardo Sánchez, aseguró que estas intimidaciones vulneran el derecho a la vida y a la educación, recordando que el Derecho Internacional Humanitario protege a estudiantes y maestros.

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Según el sindicato, en Norte de Santander más de 150 docentes han sido amenazados por organizaciones ilegales, en medio de un contexto marcado por riesgos como el reclutamiento forzado y otras afectaciones a la población civil.

Las autoridades adelantan verificaciones y se mantienen en alerta frente a la situación de orden público en esta zona del departamento.