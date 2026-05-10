Angustiosa búsqueda de estudiante de la UIS desaparecido en el páramo de Santurbán

Luis Frederic Escobar, estudiante de 21 años de la Universidad Industrial de Santander, completa más de 48 horas desaparecido en zona del páramo de Santurbán, en jurisdicción del municipio de Santa Bárbara, Santander, mientras participaba en una salida académica de biología.

El joven realizaba labores de recolección de muestras del ecosistema junto a otros seis estudiantes cuando, según versiones entregadas por la comunidad, decidió apartarse del grupo para continuar el ascenso hacia una zona más alta del páramo y desde entonces se desconoce su paradero.

Janet Tarazona, líder del municipio, confirmó que habitantes de la zona se han unido a las labores de búsqueda junto con organismos de socorro y autoridades.

“Sobre las 11:30 de la noche se avistó una linterna o una luz en la parte alta de una montaña. Estamos a la espera de más grupos de búsqueda. Ya inició la búsqueda en volcanes, es una zona muy boscosa y con diversidad de páramos”, indicó.



De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los siete estudiantes llegaron hasta un punto del recorrido donde Luis Frederic manifestó su intención de continuar subiendo hacia el páramo mientras el resto del grupo esperaba su regreso. Sin embargo, el joven no volvió al sitio acordado y sus compañeros decidieron retornar y alertar a las autoridades.

La comunidad también reveló que el estudiante habría alcanzado a comunicarse con su abuela, a quien le manifestó que ya había ascendido cerca de 3.600 metros y que pretendía llegar a los 4.000 metros de altura para alcanzar la Laguna de Los Tutos.

Las labores de búsqueda se extendieron hasta las 3:00 de la madrugada con apoyo de habitantes del sector, quienes utilizaron pólvora y señales visuales para intentar marcar zonas ya recorridas y orientar la ubicación del joven, quien permanece a la intemperie.

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“Él está acompañado de dos perros de la zona, pero no lo hemos podido ubicar. Ya llegó la Defensa Civil al parque principal del municipio”, agregó la líder comunitaria.

Este domingo, las operaciones de rastreo fueron reanudadas por organismos de socorro, Defensa Civil y comunidad campesina en medio de las difíciles condiciones del terreno y las bajas temperaturas características del complejo páramo de Santurbán.