Así avanza la Troncal del Magdalena 2: ya supera el 39% de avance en fase de construcción

La concesionaria Autopista del Río Grande presentó un nuevo balance del proyecto Troncal del Magdalena 2, que ya alcanza más del 39% de ejecución, con corte al 15 de marzo de este año, en medio de una fase clave que combina la construcción de obra con la operación continua del corredor vial.

De acuerdo con la concesión, los trabajos se concentran en el tramo Sabana de Torres – Curumaní, donde se adelantan intervenciones para estabilizar la vía existente y preparar la infraestructura que soportará el nuevo desarrollo vial. El gerente general, Paulo César Marín Ballesteros, destacó que el reto actual no solo es avanzar en la obra, sino hacerlo sin interrumpir la movilidad de los usuarios.

“El proyecto alcanza más del 39% de avance, en una fase donde el desafío es ejecutar las obras garantizando niveles de servicio, seguridad vial y sostenibilidad”, señaló.

Uno de los aspectos centrales de la ejecución es el mantenimiento de la operación permanente del corredor, mediante un esquema de atención 24/7 que incluye inspección vial, ambulancias, grúas y carros taller, además de planes de manejo de tráfico para reducir el impacto de las obras.



Entre los hitos más relevantes reportados por la concesión se destacan la puesta a punto de cerca de 300 kilómetros de pavimento, la instalación de 13.470 metros de mezcla asfáltica y la demarcación horizontal en más de 566 kilómetros de vía.

A esto se suma la construcción de 33 puentes vehiculares y 9 peatonales, así como avances en cuatro obras estratégicas para la región: los intercambiadores de San Martín Norte y Sur, el puente vehicular en el paso poblado de La Floresta (Pailitas) y varias variantes en municipios como El Burro, La Floresta, La Palma, La Mata, Pelaya y Pailitas.

Según la concesionaria, estas intervenciones no solo mejoran la transitabilidad, sino que incorporan medidas para optimizar el uso de materiales, reducir impactos ambientales y reforzar la seguridad vial tanto para conductores como para comunidades cercanas.

Publicidad

El proyecto también reporta un impacto significativo en el ámbito social y económico de la región. Actualmente, ha generado más de 3.211 empleos, de los cuales más del 50% corresponde a mano de obra local.

La Troncal del Magdalena 2, ejecutada bajo el esquema de asociación público-privada, beneficiará a 15 municipios en tres departamentos, consolidándose como una de las obras de infraestructura vial más importantes para la conectividad y el desarrollo económico del país.