Ataque sicarial deja un muerto y dos heridos en un parque de Bucaramanga

Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche del lunes 20 de abril en la ciudad de Bucaramanga, donde un ataque con arma de fuego en el barrio Portal de Los Ángeles dejó una persona muerta y dos más heridas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron en el sector de Colorados, al norte de la ciudad. Al llegar al parque del barrio Portal de Los Ángeles, uniformados de la patrulla de vigilancia encontraron a un hombre sin signos vitales, con múltiples impactos de arma de fuego. La víctima fatal fue identificada preliminarmente como Sebastián Quintero, conocido con el alias de 'El enano'.

En el mismo hecho resultaron heridos Maycoll Andrés Mantilla Hernández, de 24 años, y Kevin Mauricio Núñez, de 19 años, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Local del Norte, donde reciben atención médica.

Un hombre muerto y dos más heridos deja ataque sicarial en el barrio Portal de Los Ángeles en Bucaramanga. Los lesionados fueron llevados al Hospital Local del Norte. Las autoridades investigan el caso #MañanasBlu pic.twitter.com/sEALSdVXYZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 21, 2026

Según versiones preliminares, las tres personas habrían sido atacadas por un hombre que llegó al lugar vistiendo una chaqueta naranja y un casco plateado tornasol, y quien sin mediar palabra abrió fuego contra las víctimas.



Las autoridades procedieron a acordonar la zona para permitir la inspección técnica del cadáver por parte de unidades de la Sijín, que asumieron los actos urgentes. Asimismo, se iniciaron labores de vecindario y recolección de información para dar con el paradero del responsable. No se descarta que el atentado sicarial este relacionado con temas de microtráfico.

Un aspecto que ha llamado la atención de los investigadores es que en el lugar existen al menos cuatro cámaras de seguridad comunitarias, las cuales, según la Junta de Acción Comunal, llevan aproximadamente cuatro semanas fuera de servicio, lo que dificulta el avance de las pesquisas.

Seis hombres asesinados en Santander en medio de escalada de violencia y sicariato #MañanasBluhttps://t.co/khmlBbeKW6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 20, 2026

Este nuevo hecho se suma a la creciente preocupación por los episodios de violencia sicarial en el área metropolitana de Bucaramanga, donde las autoridades han reiterado el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita esclarecer estos casos y capturar a los responsables.

