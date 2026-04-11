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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades aprendieron a 4 jóvenes implicados en homicidio en hogar de paso en Barrancabermeja

Autoridades aprendieron a 4 jóvenes implicados en homicidio en hogar de paso en Barrancabermeja

Estos hogares son frecuentes en Barrancabermeja, hay de niñas, de bebes y de adolescentes. Tras cometer el crimen, los jóvenes habrían huido del sitio, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

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