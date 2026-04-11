Autoridades aprendieron a 4 jóvenes implicados en homicidio en hogar de paso en Barrancabermeja

La Policía confirmó la aprehensión de los cuatro adolescentes señalados como presuntos responsables del homicidio de la ciudadana Karelis Yenissa Merlano Viana, de 48 años, ocurrido en la noche del 9 de abril de 2026 dentro de un hogar de paso ubicado en el barrio La Libertad, en el Distrito Especial de Barrancabermeja.

De acuerdo con la información oficial, el hecho se habría presentado al interior del centro donde los menores permanecían bajo custodia, en medio de un presunto intento de evasión, situación que terminó con la muerte de la mujer por asfixia mecánica.

Tras conocerse el caso, las autoridades desplegaron un operativo en distintos sectores del municipio, activando un Plan Candado que permitió la ubicación y captura de los cuatro adolescentes en corto tiempo. Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente y son procesados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), mientras avanzan las investigaciones judiciales.

En medio del proceso, el esposo de la víctima, Alejandro Cabarcas, entregó su testimonio sobre lo ocurrido y aseguró que la mujer habría sido víctima de amenazas en el pasado.



Según su relato, en una ocasión ella habría sido drogada, razón por la cual le había sugerido dejar su labor en el hogar de paso.

El familiar también indicó que la noche de los hechos se habrían registrado alteraciones en el lugar, lo que habría generado la presencia de unidades de la Policía Nacional en el sitio, aunque estos detalles hacen parte del material que ahora es objeto de verificación por parte de las autoridades.

Las autoridades competentes avanzan en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de los hechos para establecer con claridad las circunstancias en las que se produjo el homicidio, así como la posible responsabilidad individual de los implicados dentro del proceso judicial.

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Finalmente, la Policía reiteró que la investigación continúa en curso bajo el marco del SRPA y que se están adelantando todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento total del caso, mientras la familia de la víctima insiste en el llamado a la justicia y al esclarecimiento de lo ocurrido.