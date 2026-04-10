En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inflación
Fiesta cárcel Itagüí
Copa Libertadores

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Conmoción en Barrancabermeja: menores infractores asesinaron a una mujer en hogar de paso

Conmoción en Barrancabermeja: menores infractores asesinaron a una mujer en hogar de paso

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Karely Merlano, quien trabajaba en el lugar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad