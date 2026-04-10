Conmoción en Barrancabermeja: menores infractores asesinaron a una mujer en hogar de paso

Un hecho de extrema gravedad se registró en la noche de este jueves en el municipio de Barrancabermeja, donde una mujer fue asesinada al interior de un hogar de paso ubicado en el barrio La Libertad, en la comuna tres.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Karely Merlano, quien trabajaba en el lugar. Según las primeras versiones, cuatro adolescentes infractores que se encontraban bajo custodia en este centro habrían perpetrado el homicidio en circunstancias que aún son materia de investigación.

Tras cometer el crimen, los jóvenes habrían huido del sitio, lo que activó un operativo de búsqueda por parte de las autoridades, que a esta hora intentan dar con su paradero.

El caso ha generado profunda conmoción entre los habitantes de Barrancabermeja, no solo por la violencia del hecho, sino por tratarse de un espacio destinado a la protección y resocialización de menores.



Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, establecer cómo se produjo la fuga y determinar las responsabilidades correspondientes. Asimismo, se espera un pronunciamiento oficial sobre las medidas que se adoptarán frente a este grave caso.

Este hecho reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los hogares de paso y los mecanismos de vigilancia para menores en conflicto con la ley en Barrancabermeja y Santander.

