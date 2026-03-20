Autoridades refuerzan la seguridad en Santander para el puente festivo de San José

Con motivo del puente festivo de Día de San José, más de 5.000 uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional de Colombia fueron desplegados en los principales ejes viales de Santander, con el objetivo de garantizar la seguridad y tranquilidad de los viajeros.

El operativo, articulado con la Gobernación de Santander, contempla presencia en vías primarias y secundarias, así como en puntos estratégicos donde históricamente se registra mayor flujo vehicular durante los fines de semana festivos.

El director de Seguridad y Convivencia del departamento, Douglas Javier Arenas, envió un mensaje a los ciudadanos que se movilizan por las carreteras “decirle a los santandereanos y visitantes que pueden estar tranquilos en las carreteras del departamento. Se dispuso del Ejército y la Policía para brindar seguridad y tranquilidad. Hacerles recomendaciones, sobre todo a manejar con precaución”.

Las autoridades hicieron un llamado especial a la responsabilidad vial, insistiendo en evitar conducir bajo los efectos del alcohol y en respetar las normas de tránsito, especialmente entre los motociclistas, teniendo en cuenta recientes siniestros registrados en el departamento.



Asimismo, se reiteró la importancia de acatar las recomendaciones en los puestos de control instalados en diferentes corredores viales, donde se realizarán operativos de verificación y acompañamiento a los viajeros.

Para atender cualquier eventualidad, se encuentran habilitadas las líneas de emergencia 123 de la Policía Nacional y el numeral 767 de la Policía de Carreteras, disponibles las 24 horas.

De igual forma, las autoridades recordaron que se ofrecen recompensas de hasta 30 millones de pesos por información que permita contrarrestar estructuras de delincuencia común organizada que vienen delinquiendo en la región generando cobros extorsivos.

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Finalmente, desde la administración departamental se invitó a los ciudadanos a disfrutar este puente festivo en familia, reiterando que la seguridad en las vías es un compromiso de todos.