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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades refuerzan la seguridad en Santander para el puente festivo de San José

Autoridades refuerzan la seguridad en Santander para el puente festivo de San José

Ejército y Policía refuerzan la seguridad para garantizar movilidad tranquila a viajeros en el departamento de igual manera las autoridades activan controles, y líneas de emergencia.

Ejército fue distribuido en la provincia, para brindar seguridad
imagen de las autoridades. Ejército fue distribuido en la provincia, para brindar seguridad
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 20 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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