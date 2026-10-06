Bucaramanga tendrá primer centro de protección para víctimas en riesgo de violencia

La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó el proyecto para la construcción del primer Centro de Traslado de Protección de la ciudad, un espacio destinado a atender y proteger temporalmente a personas que estén en riesgo de ser víctimas de homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar, lesiones personales u otros hechos que puedan poner en peligro su vida e integridad.

El centro estará ubicado en un predio adquirido por la administración municipal en inmediaciones de la carrera 15 con calles 43 y 45, donde, de acuerdo con el alcalde Cristian Portilla, comenzarán en las próximas semanas las obras de adecuación.

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La estrategia busca brindar una alternativa de protección inmediata para las víctimas que, tras un hecho de violencia, no cuentan con un lugar seguro al cual acudir. La conducción hacia este espacio podrá realizarse luego de la intervención de la Policía como primer respondiente, dependiendo de las circunstancias y del riesgo identificado.

“Tendrá por primera vez el centro de traslado de protección. El predio ya está adquirido, carrera 15 con calle 45 y 43. Empezaremos en las próximas semanas la adecuación”, explicó el alcalde Cristian Portilla.



Según el mandatario, el lugar no funcionará únicamente como un espacio para pasar la noche. Las personas que lleguen recibirán acompañamiento de un equipo multidisciplinario, que incluirá profesionales en psicología, trabajo social y asesoría jurídica.

#Atención La Alcaldía de Bucaramanga adjudicó la construcción del primer centro de protección para personas en riesgo de homicidio, feminicidio, violencia intrafamiliar y otros delitos. El centro estará ubicado en la carrera 15 con calle 45 #MañanasBlu pic.twitter.com/QzoVilItEp — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 6, 2026

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La Alcaldía también busca que el centro permita identificar las causas que están detrás de los episodios de violencia y activar rutas de atención. Por ejemplo, si una persona enfrenta dificultades económicas o falta de empleo, se le orientará hacia la oferta institucional disponible.

“No va a estar sola para dormir, sino que va a estar con el apoyo de un equipo multidisciplinario, un psicólogo, un abogado”, señaló Portilla.

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El alcalde explicó que el objetivo principal es intervenir de manera temprana situaciones que podrían terminar en hechos de mayor gravedad, especialmente cuando una víctima permanece en el mismo entorno donde se produjo la agresión.

“Esta personita o esta víctima va a ser conducida a este centro de traslado para poder cuidar su vida y así mitigar, evitar el impacto o la consolidación del delito: un homicidio, una muerte, una violencia, un feminicidio”, afirmó.

La administración municipal considera que esta infraestructura será una herramienta para atender casos relacionados con la violencia y la intolerancia, problemática que, según el alcalde, está entre los principales factores que afectan la convivencia en Bucaramanga.

