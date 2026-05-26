Capturan a extorsionistas que se hacían pasar por el Frente 33 Farc en Bucaramanga

Una empleada habría entregado información clave de un comerciante de Bucaramanga para facilitar una extorsión en la que delincuentes intimidaban a la víctima asegurando pertenecer al Frente 33 de las disidencias de las Farc.

El caso fue descubierto por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, que logró capturar en flagrancia a una mujer y un hombre, además de aprehender a un adolescente de nacionalidad extranjera, cuando recibían dos millones de pesos producto de la exigencia económica.

El operativo se realizó en el barrio Comuneros, en medio de una investigación adelantada tras las denuncias del comerciante, quien venía siendo amenazado con atentados contra su vida y su establecimiento si no entregaba dinero.

De acuerdo con las autoridades, la investigación permitió establecer que una trabajadora del negocio suministraba información sobre los movimientos y datos personales de la víctima a su pareja sentimental, facilitando así la presión extorsiva.



Además, los implicados utilizaban el nombre del Frente 33 de las disidencias de las Farc para generar miedo y obligar al comerciante a pagar.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos millones de pesos en efectivo y tres teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso judicial.

El general William Quintero Salazar comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que este resultado demuestra la ofensiva contra las estructuras dedicadas a la extorsión en el área metropolitana y reiteró el llamado a denunciar este tipo de casos a través de la línea 165 del Gaula.

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Los capturados y el menor aprehendido quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, mientras avanzan las audiencias para definir su situación judicial.