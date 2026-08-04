Capturan a tres presuntos integrantes del Clan del Golfo por extorsión en Santander

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en el corregimiento de San Rafael de Lebrija, en Rionegro (Santander), señalados de integrar una red dedicada a las extorsiones contra ganaderos, palmicultores y comerciantes, además de reclutar jóvenes para esa organización armada ilegal.

Entre los capturados se encuentra alias 'Gutiérrez' o 'Luchito', de 22 años, señalado como presunto cabecilla logístico de la estructura y objetivo de alto valor para el segundo semestre del año, tras presuntamente asumir las actividades delictivas de su padre, alias Pescado, ex cabecilla financiero de la organización, quien actualmente se encuentra privado de la libertad. También fue capturado alias 'Picoro', de 24 años, presunto coordinador urbano y presunto responsable del recaudo de rentas ilícitas; y alias 'Mono' o 'Picoro', de 54 años, padre del anterior, señalado como presunto reclutador de integrantes para el componente criminal focalizado de la subestructura.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados serían responsables de desarrollar labores de inteligencia delictiva para identificar posibles víctimas de extorsión entre ganaderos, palmicultores y comerciantes de la región. Asimismo, estarían vinculados con actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes, la movilidad de los cabecillas entre corredores estratégicos de Santander, el sur de Bolívar y el sur del Cesar, así como con el transporte de material bélico destinado a la ejecución de acciones criminales.

"Con este resultado operacional se afecta de manera significativa la capacidad de la subestructura para obtener información estratégica sobre la población, coordinar el desplazamiento de sus integrantes, distribuir sustancias estupefacientes y movilizar armamento, debilitando su accionar delictivo en municipios como Rionegro, Lebrija, Sabana de Torres y Puerto Wilches, en Santander; San Martín, en Cesar, y La Esperanza, en Norte de Santander", señaló el coronel José Darío Rodriguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.



Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el proceso de judicialización y responder por el presunto delito de concierto para delinquir.