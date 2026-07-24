Capturan en Girón a señalado de robar en buses intermunicipales: tenía circular azul de Interpol

La Policía Nacional capturó en el municipio de Girón, Santander, a alias “Jair”, uno de los delincuentes más buscados por la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), quien era requerido por la justicia por el delito de hurto calificado y agravado. El hombre también contaba con notificación azul de INTERPOL y sería integrante de una estructura criminal dedicada al robo de pasajeros del transporte público intermunicipal en la Región Caribe.

La captura se produjo en el marco de la Operación Égida, gracias a labores de inteligencia e investigación criminal adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial de la Dirección de Tránsito y Transporte. Según las autoridades, alias 'Jair' se encontraba ocultándose en Girón tras la captura de otros miembros del grupo delincuencial en 2023.

De acuerdo con la investigación, el capturado presuntamente hacía parte del Grupo Delincuencial Común Organizado 'Los Primos', dedicado al hurto de usuarios del transporte intermunicipal en diferentes corredores viales del país, especialmente en la Región Caribe.

Alias 'Jair' figuraba en el cartel institucional de “Los Más Buscados” de la Dirección de Tránsito y Transporte y era buscado mediante una notificación azul de INTERPOL, mecanismo internacional que permite ubicar e identificar a personas vinculadas a procesos investigativos.



El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de esta captura para la seguridad de los viajeros en las carreteras del país.

“Damos un parte de tranquilidad a los ciudadanos y usuarios del transporte intermunicipal en todo el país. Gracias al trabajo de inteligencia e investigación criminal de nuestra Seccional de Tránsito y Transporte, logramos en Girón la ubicación y captura de alias ‘Jair’, un peligroso dinamizador del hurto que figuraba en nuestro cartel de ‘Los Más Buscados’ y contaba con notificación azul de INTERPOL”, afirmó el oficial.El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía 3 Local de Barranquilla, donde deberá responder por el delito de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, sucesivo y continuado.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o de la línea contra el crimen 314 358 7212, con absoluta reserva.