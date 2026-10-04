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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Santander a mujer requerida por Interpol y señalada de pertenecer al Tren de Aragua

Capturan en Santander a mujer requerida por Interpol y señalada de pertenecer al Tren de Aragua

Iba en un bus rumbo a Bogotá cuando fue ubicada por las autoridades en Santander. La mujer presuntamente ya estaba establecida en la capital dle país donde extorsionaba a comerciantes, además se le atribuyen otras actividades criminales.

Capturan a presunta integrante del Tren de Aragua en Capitanejo, Santander
Imagen de las autoridades. Capturan a presunta integrante del Tren de Aragua en Capitanejo, Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 4 de oct, 2026

Una mujer extranjera, requerida mediante Circular Azul de Interpol y señalada por las autoridades de presuntamente pertenecer al Tren de Aragua, fue capturada cuando viajaba en un bus de servicio público por carreteras de Santander.

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La captura se produjo en jurisdicción de Capitanejo, luego de labores de inteligencia, seguimiento e investigación criminal que permitieron establecer que la mujer se movilizaba en un vehículo que cubría la ruta Cúcuta-Bogotá.

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La Policía identificó a la capturada con el alias de ‘Orlanda’, una mujer natural de Barquisimeto, Venezuela, sobre quien existe una orden judicial por los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, los hechos por los que es requerida estarían relacionados con actividades desarrolladas entre 2022 y 2026. Las autoridades también la señalan de estar presuntamente vinculada con tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión en Bogotá.

La Circular Azul de Interpol había sido emitida por la presunta pertenencia de la mujer a esta estructura criminal.

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Los investigadores hicieron seguimiento a los movimientos de la mujer y establecieron que utilizaba diferentes rutas nacionales y desplazamientos durante la noche para movilizarse entre ciudades y, presuntamente, evadir los controles de las autoridades.

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Con esta información, los uniformados lograron ubicarla mientras avanzaba por Santander en un bus de servicio público.

“Este resultado demuestra la efectividad de nuestras capacidades de inteligencia e investigación criminal para ubicar personas requeridas por la justicia, incluso cuando intentan utilizar diferentes rutas y horarios para evadir el control de las autoridades”, señaló el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía de Santander.

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La mujer fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación dentro del proceso por los delitos que le son atribuidos.

La Policía indicó que continuará fortaleciendo los controles en las carreteras de Santander y las labores de inteligencia para identificar a personas requeridas por la justicia que utilicen el departamento como corredor de movilidad.

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