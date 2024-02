Capturaron en Bucaramanga a un hombre que estaba realizando minería ilegal en la escarpa occidental

En una visita de inspección a la escarpa occidental de Bucaramanga donde líderes comunales denunciaron daños al medio ambiente y la afectación a una montaña por la minería ilegal, profesionales de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, con apoyo de la Policía, sorprendieron a una persona realizando esta actividad ilegal.

Durante el recorrido, también evidenciaron afectaciones a la flora, fauna y agua del sector.

En su cuenta en X la autoridad ambiental escribió: “nuestro Grupo GEA acompañó el operativo liderado por la seccional de Carabineros y Protección Ambiental en la quebrada Cuyamita – El Pantano, ubicado en la escarpa occidental de Bucaramanga, donde encontró una persona infraganti realizando actividades de minería ilegal”.

Nuestro Grupo GEA acompañó el operativo liderado por la seccional de Carabineros y Protección Ambiental en la Quebrada Cuyamita – El Pantano, ubicado en la escarpa occidental de #Bucaramanga, donde se encontró a una persona infraganti realizando actividades de minería ilegal. pic.twitter.com/QtchP1u4tI — CDMB (@CARCDMB) February 27, 2024

Las acciones de control las realizan las autoridades luego de la denuncia de líderes comunales que pusieron en evidencia la grave afectación a la base de una montaña que está siendo socavada por un grupo de personas que realiza minería ilegal con el fin de sacar oro en la escarpa occidental.

Publicidad

También varios afluentes se han visto afectados y con ello, la estabilidad de un sector de casas ubicadas en la parte alta.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, anunció el plan de intervención que ya inició con la fuerza pública para frenar el fenómeno que está ocasionado graves daños al ecosistema.

Publicidad

Según el mandatario se ha identificado la participación de algunos habitantes de la zona y la presencia de migrantes venezolanos ejerciendo la minería ilegal.

“Hay estructuras que ya se adueñaron de territorios, por eso entrar al territorio no es un tema ambiental sino de seguridad, hay que entrar con investigación y con Policía. Lo que está pasando en la escarpa occidental no solamente nos demuestra que hay estructuras detrás de ellas sino que no les importa el medio ambiente y mucho menos afectar los barrios aledaños y hoy la gente de los barrios está participando de esto, también la presencia de migrantes dentro de este negocio de hacer minería ilegal en la escarpa occidental queremos contener que esto se nos vuelva una guerra entre sectores”, manifestó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.