Minería ilegal: en la lupa de las autoridades ambientales en Bucaramanga

Luego de la grave denuncia de líderes comunales sobre la presencia de un grupo organizado que está realizando minería ilegalen la escarpa occidental y debilitando la montaña, la Corporación la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, se reunió con líderes de la comuna 5 y acordaron una visita técnica al sector.

“Logramos coordinar una vista que se hará técnica y transversalmente con todos los funcionarios de la corporación, adicionalmente, esteremos sentados todos los entes gubernamentales que tiene que velar por la seguridad ambiental de la meseta de Bucaramanga”, señaló Carlos Bonce Zafra, subdirector de Seyca de la Cdmb.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, también manifestó su preocupación por el daño ambiental que se está causando al medio ambiente y anunció una intervención a la zona con presencia de Policía.

“Lo que más preocupa de esto es que ya está fuera de control y haciendo un daño enorme al medio ambiente y lo preocupante es que son cuencas hídricas que pasan por los barrios de la ciudad de Bucaramanga. Hoy venimos en un planteamiento claro de cómo vamos a controlar la minería ilegal en Bucaramanga porque hoy es un problema que está contaminando las cuencas hídricas y dañando el ecosistema”, dijo el mandatario.

Agregó que también se ha identificado la participación de algunos habitantes de la zona y la presencia de migrantes venezolanos ejerciendo la minería ilegal.

“Hay estructuras que ya se adueñaron de territorios, por eso entrar al territorio no es un tema ambiental sino de seguridad, hay que entrar con investigación y con Policía. Lo que está pasando en la escarpa occidental no solamente nos demuestra que hay estructuras detrás de ellas sino que no les importa el medio ambiente y mucho menos afectar los barrios aledaños y hoy la gente de los barrios está participando de esto, también la presencia de migrantes dentro de este negocio de hacer minería ilegal en la escarpa occidental queremos contener que esto se nos vuelva una guerra entre sectores”, manifestó el alcalde Jaime Andrés Beltrán.

La minería ilegal en la escarpa occidental fue puesta evidencia el pasado 18 de febrero por el líder del barrio La Joya, quien en su cuenta en X publicó fotografías y varios videos que evidencian que en la zona se está realizando minería ilegal.