Cayeron cinco presuntos responsable de secuestro y homicidio de adulta mayor en Santander

Las autoridades en Santander confirmaron la captura de cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial denominada ‘Los Planeadores’, señalados de participar en el secuestro y asesinato de la señora Georgina León, ocurrido en agosto de 2025 en el municipio de Charalá.

De acuerdo con el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, el resultado se logró tras un proceso de investigación liderado por el Gaula de la Policía Nacional, que permitió desarticular este grupo de delincuencia común organizado.

“Gracias a la persecución judicial y al proceso investigativo de nuestra Policía Nacional se logra desarticular la banda delincuencial ‘Los Planeadores’, responsables del secuestro y homicidio de la señora Georgina”, indicó el funcionario.

Según explicó Hernández, entre los capturados se encuentran quienes habrían actuado como autores intelectuales del crimen, incluyendo a una persona que para agosto de 2024 se encontraba recluida en un centro carcelario y que posteriormente recuperó la libertad. Tras su salida, continuó vinculado a la estructura criminal, lo que permitió su identificación y captura junto a los demás implicados.



Las autoridades establecieron que se trató de un secuestro extorsivo. En medio de la investigación se evidenció que tres de los capturados habrían participado directamente en el cobro de 10 millones de pesos exigidos a la familia de la víctima.

Este resultado se suma a las acciones judiciales adelantadas en septiembre de 2025, cuando por solicitud de la Fiscalía un juez envió a la cárcel a Cristian Martínez, de 25 años, señalado como presunto autor material del secuestro y homicidio de la mujer de 72 años.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025, cuando Georgina León fue secuestrada en su vivienda en Charalá. Su cuerpo fue hallado días después, el 3 de septiembre, en zona rural del municipio.

Publicidad

En ese mismo operativo en 2025 fueron capturados Cristián Dilan, de 31 años, y Laura Martínez, de 28, quienes fueron imputados por el delito de receptación, tras ser encontrados en posesión de los celulares de la víctima y su esposo. Ambos continúan vinculados al proceso judicial.

Las investigaciones, que contaron con la participación del Gaula de la Policía, el Ejército y la Fiscalía, incluyeron la recolección de testimonios, seguimientos y más de 200 horas de video, lo que permitió ubicar a los implicados en diferentes regiones del país, entre ellas Dosquebradas, en Risaralda.

En su momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se pronunció sobre las primeras capturas. “Nada reemplaza la vida de un ser humano. No hay escondite que valga para los bandidos. Gracias al trabajo de la Fiscalía y la Policía se dio captura a tres de los presuntos asesinos”, expresó.

Publicidad

Con estas nuevas capturas, las autoridades aseguran haber esclarecido el crimen y reiteraron su compromiso de avanzar en la judicialización de todos los responsables.