Cierres en la carrera 27 de Bucaramanga por ensayos y desfile militar del 20 de Julio

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció cierres viales temporales en la carrera 27 con motivo de los ensayos y el desfile militar de conmemoración del Día de la Independencia, programado para este 20 de julio.

De acuerdo con la entidad, las restricciones buscan garantizar la seguridad de los participantes y de los asistentes a las actividades conmemorativas.

Los primeros cierres se realizarán este viernes y sábado, cuando la carrera 27 permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las calles 36 y 56, desde las 7:30 de la noche hasta aproximadamente la medianoche, o hasta que concluyan los ensayos del desfile.

Para el domingo 20 de julio, la restricción comenzará a las 6:00 de la mañana con el cierre total de la carrera 27 en ambos sentidos, corredor donde se desarrollará el tradicional desfile militar. La reapertura de la vía se hará de manera gradual una vez finalicen las actividades, lo que está previsto hacia el mediodía.



Como alternativas para los conductores, la Dirección de Tránsito recomendó utilizar la carrera 33 y la carrera 15, habilitadas en ambos sentidos, así como la carrera 22 en sentido norte-sur y la carrera 21 en sentido sur-norte.

La autoridad de tránsito hizo un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos con anticipación, atender las indicaciones de los agentes y respetar la señalización temporal, con el fin de minimizar las afectaciones en la movilidad y garantizar el desarrollo seguro de la celebración patria.