Ciudadanos se volcaron a las calles en respaldo al expresidente Uribe en Bucaramanga

Con camisetas blancas, banderas de Colombia y de Bucaramanga, así como pancartas y mensajes de apoyo, cientos de ciudadanos participaron este jueves festivo, 7 de agosto, en una marcha que recorrió las principales vías de la capital santandereana para expresar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de conocerse la condena de 12 años en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Así va la marcha de simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Bucaramanga denominada "Por la libertad y la democracia". #VocesySonidos pic.twitter.com/42BEckYEHQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 7, 2025

La movilización inició pasadas las 9:00 de la mañana en la carrera 27 con calle 56 y avanzó por varias cuadras hasta llegar al centro de la ciudad en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán.

A lo largo del trayecto se unieron más manifestantes, incluyendo adultos mayores, familias, líderes cívicos, reservistas de la Fuerza Pública, pensionados y hasta mascotas.

En todo momento la marcha contó con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito, la Policía y personal de Espacio Público.

Entre arengas como “¡Uribe amigo, el pueblo está contigo!”, se escucharon voces como la de Fabio Arévalo, quien señaló lo siguiente:

“Marcho por la paz de este país. Para nadie es un secreto que el expresidente combatió la guerrilla”, dijo.

Asimismo, Elizabeth, otra asistente, aseguró lo siguiente:

“Le agradezco al presidente de ayer todo lo que hizo por nuestro país”.

Por su parte, María Elena Granados afirmó lo siguiente:

“Salgo a marchar por Uribe, yo sí creo que hizo mucho por Colombia, sobre todo por la paz”, indicó.

Según el Puesto de Mando Unificado (PMU), la movilización congregó a cerca de 4.500 personas, quienes al llegar a la plazoleta Luis Carlos Galán realizaron discursos y manifestaciones públicas en respaldo al exmandatario.

Al término de la jornada, los manifestantes retomaron a sus hogares y los organizadores comenzaron a retirar los elementos utilizados, sin que se presentaran contratiempos.