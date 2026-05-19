Clínica Foscal busca a donantes voluntarios de células madre para salvar vidas

La Clínica Foscal, puso en marcha el programa de donación voluntaria de células madre que busca ampliar la base de donantes en Colombia y brindar nuevas oportunidades de vida a pacientes que requieren trasplantes para sobrevivir.

La iniciativa se desarrolla en articulación con el programa DarCélulas, de Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, y convierte a la Foscal en el primer y único centro de captación de donantes en el nororiente del país.

Según la institución, siete de cada diez pacientes que necesitan un trasplante de células madre no encuentran un donante compatible dentro de su familia, por lo que dependen de registros voluntarios para tener una posibilidad de tratamiento y supervivencia.

La estrategia busca que más ciudadanos se registren como potenciales donantes mediante un procedimiento sencillo y seguro. Las personas interesadas, entre los 18 y 55 años, con buen estado de salud y peso superior a 50 kilos, solo deben acercarse a la clínica y realizar una toma de muestra de saliva con un hisopo que posteriormente queda almacenada en el registro nacional de donantes.



“La mayoría de los pacientes que necesitan un trasplante no tienen un donante familiar. Estamos hablando de un 70% que depende de registros voluntarios para tener una posibilidad de curación”, explicó Claudia Sossa, directora del Servicio de Hematología de la Clínica Foscal.

La especialista señaló que aumentar la cantidad de donantes colombianos es fundamental debido a la diversidad genética de la población, lo que dificulta encontrar compatibilidades en registros internacionales.

“Entre más donantes tengamos en nuestro país, mayores serán las probabilidades de encontrar compatibilidad para nuestros pacientes. La genética de nuestra población es muy particular y eso hace que depender únicamente de registros internacionales sea más complejo”, agregó.

Publicidad

Desde la creación del registro nacional DarCélulas en 2024, cerca de 14.000 personas se han inscrito como donantes voluntarios y ya se han identificado al menos 10 compatibilidades para pacientes colombianos.

En la Clínica Foscal, durante los últimos dos años, se han realizado 13 trasplantes con donantes no familiares, uno de ellos gracias a este registro nacional.

“Esto es, ante todo, un acto de solidaridad. Es la posibilidad de que alguien, en cualquier parte del mundo, tenga una segunda oportunidad de vida gracias a una decisión voluntaria”, concluyó Sossa.