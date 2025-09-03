Comunidades bloquean operaciones en campo Casabe; afectan producción de Ecopetrol

Desde el pasado martes 2 de septiembre, comunidades de la zona bloquean la entrada al campo de producción de Ecopetrol en Casabe – Peñas Blancas, ubicado en límites entre Barrancabermeja y Yondó, impidiendo el ingreso de cerca de 370 empleados directos y contratistas.

Los manifestantes exigen mayor vinculación laboral en las operaciones, lo que ha paralizado labores de mantenimiento, perforación y 'workover' en un campo que produce aproximadamente 11.000 barriles de crudo diarios.

En las últimas horas, la protesta se extendió también al campo Cira Infantas, donde comunidades adelantaron bloqueos en 36 puntos, generando afectaciones adicionales en la operación petrolera.

Ante la situación, Ecopetrol emitió un comunicado en el que rechazó los bloqueos y advirtió que estas acciones “vulneran los derechos fundamentales al trabajo y la libre movilidad, ponen en riesgo la seguridad de las personas, afectan las operaciones de la empresa y generan impactos negativos en la economía local”.

La compañía señaló que ha promovido espacios de diálogo con comunidades, autoridades locales y líderes sociales para garantizar la participación de la población en los procesos laborales. Además, reiteró su disposición de acudir a los escenarios de concertación que convoquen las autoridades en busca de soluciones conjuntas que permitan restablecer la normalidad operativa.

