Concejal de Bucaramanga cuestiona opinión del alcalde sobre Venezuela: le pidió mesura

El cabildante del Pacto Histórico cuestionó el respaldo del alcalde Cristian Portilla a las acciones de Estados Unidos frente a Venezuela y alertó sobre riesgos para la estabilidad de América Latina.

El concejal de Bucaramanga Jorge Flórez, del Pacto Histórico, lanzó fuertes críticas contra las recientes declaraciones del alcalde Cristian Portilla, al considerar que estas desconocen la gravedad del momento político internacional y representan una postura peligrosa frente a la soberanía de los pueblos latinoamericanos.

Flórez rechazó lo que calificó como una amenaza directa a la soberanía de Venezuela y, por extensión, de otros países de la región. “Estamos frente a una violación a la soberanía de un país y a una amenaza para toda América Latina. El expresidente Donald Trump ha tomado decisiones por fuera de la legalidad, pasando por encima incluso de su propio Congreso y de los tratados internacionales”, afirmó el concejal.

El cabildante aseguró que el trasfondo del conflicto no es político, sino económico y estratégico. Según Flórez, Estados Unidos estaría interesado en los recursos naturales y las tierras raras de la región. “No se trata de democracia ni de libertad. Se trata de riqueza, de control geopolítico y de recursos estratégicos de América Latina”, señaló.



Asimismo, cuestionó duramente la postura del alcalde Portilla, a quien acusó de priorizar asuntos internacionales mientras la ciudad enfrenta problemas urgentes. “El alcalde no ha sido capaz de atender la situación del incendio del 12 de Octubre, pero ahora sale a pronunciarse a favor de Estados Unidos, cuando el propio Trump ha lanzado amenazas contra el presidente de Colombia, la presidenta de México y ha secuestrado al presidente de Venezuela”, sostuvo.

Finalmente, Flórez hizo un llamado a la sensatez y a la responsabilidad política. “Bucaramanga necesita un gobierno concentrado en resolver sus problemas reales y no en avalar estrategias que ponen en riesgo la paz regional. Lo que está en juego es la estabilidad, la soberanía y el futuro de nuestros pueblos”, concluyó.