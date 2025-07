Concejal de Cúcuta fue atacado por su propio hijo: ya contó su versión de los hechos

Un hecho violento sacudió a la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, luego de que el concejal Guillermo León Figueroa fuera agredido con arma blanca por su propio hijo, Andrés Guillermo León Figueroa, en un confuso y angustiante episodio ocurrido el pasado 29 de julio.

El ataque tuvo lugar mientras el funcionario conducía una camioneta en inmediaciones del anillo vial occidental, a la altura de la vereda El Pórtico. Según los primeros reportes, el joven agredió de forma repentina a su padre dentro del vehículo, provocándole múltiples heridas.

Videos difundidos en redes sociales captaron parte del violento momento. En las imágenes se observa al concejal con visibles manchas de sangre en su ropa mientras grita desesperadamente por ayuda. En medio del forcejeo, se escucha al joven decir: “¡Él lo mató". La comunidad que presenció la escena intervino de inmediato y logró trasladar al cabildante a un centro asistencial cercano.

Tras ser estabilizado y fuera de peligro, el concejal ofreció su versión de los hechos, señalando que su hijo padece esquizofrenia y que lo sucedido habría sido producto de un episodio asociado a esta condición mental.

“Lo recogí de su estudio y, en un momento de ataque de la enfermedad, me agredió con un cuchillo. Iba manejando, perdí el control del carro, tenía que forcejear con mi hijo y al mismo tiempo con el volante. Logré controlar la situación, me tiré a la silla de atrás, pero el cinturón casi no me dejaba moverme. Fue muy complejo. Tengo varias cortadas, pero afortunadamente no afectaron órganos vitales. Es un tema psiquiátrico”, explicó el concejal en un video compartido en redes.