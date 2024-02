Condenan a 16 años de cárcel al médico Antonio Figueredo por abusar y golpear a su expareja

Un Juez de la República condenó a 198 meses, es decir, 16 años de cárcel, al reconocido médico Antonio Figueredo, por golpear físicamente y abusar sexualmente de su expareja sentimental, la también médica María Pizarro, en un hecho que ocurrió en el año 2021 en un motel de Bucaramanga. En medio de la audiencia de lectura de fallo condenatorio el juez aclaró que el condenado deberá ser recluido en una prisión.

“Condenar a usted don Antonio Figueredo Moreno, a la pena principal de 198 meses de prisión por la comisión de un concurso de delitos de acceso carnal violento con circunstancias de agravación punitiva y de violencia intrafamiliar agravada conforme a los artículos 205, 211 según las consideraciones expuestas en la sentencia”, explicó el Juez.

Esta decisión es en primera instancia. El abogado del médico Antonio Figueredo anunció que apelará la decisión, por lo tanto, aún no quedará ejecutoriada y el médico seguirá en detención domiciliaria.

Cabe recordar que el médico Figueredo enfrentó otra denuncia por maltrato físico y abuso sexual. Este caso fue archivado por la Fiscalía, sin embargo, volvió a revivir en medio del nuevo escándalo.

La otra denuncia fue hecha por Érika Plata, quien en 2014 relató que el médico la habría maltratado y hasta trató de accederla carnalmente.

“En ese momento me encontraba estudiando, sentí que la justicia no estaba de mi lado, por eso hago nuevamente pública mi denuncia porque no se puede permitir que sigan maltratando a las mujeres (…) Él ingresó conmigo de una forma brusca y brutal, le pedí que se fuera, pero la forma que optó fue golpearme, me mantuvo en el piso inmóvil, me golpeaba en todo el cuerpo, me mordía y trató de acceder a mi sexualmente”, relató la médica Plata en su momento.