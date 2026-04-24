Condenan a hombre en Santander por abuso sexual de su hijastra: pagará más de 16 años de cárcel

Un juez de conocimiento condenó a 16 años y 6 meses de prisión a un hombre de 48 años que admitió su responsabilidad en el delito de acceso carnal violento agravado contra su hijastra, en hechos ocurridos en zona rural del municipio de Puente Nacional, Santander.

La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara un sólido material probatorio que permitió la firma de un preacuerdo entre el ente acusador y el procesado, el cual fue avalado por el juez del caso.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 28 de febrero de 2019 en la vereda Culebrilla, donde el ahora condenado habría sometido en múltiples ocasiones a la víctima, una adolescente de 15 años, hija de su compañera sentimental.

Las labores de policía judicial evidenciaron que el hombre ejercía violencia física y psicológica contra la menor, a quien intimidaba constantemente con amenazas de muerte para evitar que revelara lo sucedido. Este entorno de miedo y control se prolongó durante un tiempo considerable, lo que dificultó que la víctima pudiera denunciar.



Asimismo, se logró establecer que el agresor restringía la libertad de la adolescente, impidiéndole relacionarse con amigos y familiares, y llegando incluso a retenerle su documento de identidad como mecanismo de control.

Producto de los abusos, la menor quedó en embarazo, situación que agravó los hechos y fue determinante dentro del proceso judicial, al constituirse en un elemento clave del material probatorio presentado por la Fiscalía.

El caso fue asumido por unidades especializadas en delitos sexuales, que adelantaron la recolección de pruebas testimoniales, periciales y documentales que permitieron esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia.

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Tras aceptar los cargos mediante preacuerdo, el juez dictó sentencia condenatoria y ordenó su reclusión en centro carcelario para cumplir la pena impuesta.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual, especialmente cuando involucra a menores de edad.