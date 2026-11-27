A 26 años y dos meses de prisión fue condenado Richard José Sierra Bravo, un exsubintendente de la Policía Nacional que participó en la planeación de un millonario asalto a una joyería ubicada en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa en Bucaramanga, Santander, que terminó en un enfrentamiento armado y con la muerte de otro uniformado.

La condena se produjo luego de que el procesado aceptara su responsabilidad mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, avalado por un juez de conocimiento. Fue declarado responsable de los delitos de homicidio, hurto calificado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, todas las conductas agravadas.

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De acuerdo con la investigación, el hoy condenado aprovechó su condición de integrante de la Policía para facilitar el accionar de los delincuentes a cambio de recibir una parte del dinero que obtuvieran por el robo.

Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre de 2025, cuando varios hombres ingresaron a una joyería ubicada en un centro comercial de Bucaramanga, simulando ser clientes. Una vez dentro, sacaron armas de fuego e intimidaron a las empleadas para apoderarse de joyas cuyo valor superaba los 900 millones de pesos.



Sin embargo, el vigilante del establecimiento activó el botón de pánico y esto provocó el cierre automático de la reja de seguridad. Al mismo tiempo, uniformados de la Policía que realizaban labores de vigilancia en el sector reaccionaron ante el asalto y se enfrentaron a los delincuentes.

En medio del intercambio de disparos murió el subintendente de la Dijín Fredy Francisco Leal Briceño. El hurto no se pudo concretar.

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El director de Fiscalías de Santander, Carlos Eduardo Castañeda Crespo, explicó que la investigación permitió establecer que Sierra Bravo no solo entregaba información a los asaltantes, sino que también realizó labores de vigilancia e inteligencia dentro del centro comercial.

“Este hombre realizó labores de vigilancia e inteligencia en el centro comercial y fue quien les avisó en tiempo real a los otros implicados el momento exacto para que ingresaran y cometieran el hecho. Además, evitó que el cuadrante de la Policía atendiera la emergencia”, señaló el funcionario.

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La Fiscalía también estableció que, un día antes del asalto, el entonces subintendente se reunió con dos de los involucrados, quienes le entregaron un teléfono celular para facilitar las comunicaciones y coordinar cada movimiento del plan criminal.

La investigación incluyó entrevistas, interceptaciones de comunicaciones y correos electrónicos, además de interrogatorios, elementos que permitieron establecer su participación en el caso.

Sierra Bravo fue capturado el 6 de diciembre de 2025 y desde entonces permanece privado de la libertad. La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.