Las autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica en el centro penitenciario de Barrancabermeja, donde se han identificado 37 personas privadas de la libertad afectadas por un brote de varicela. Como medida preventiva, se suspendieron las visitas y se restringieron algunas actividades mientras se controla la propagación del virus.

La situación sanitaria, que está bajo seguimiento desde julio de este año, obligó a la dirección del establecimiento a ordenar el cierre temporal de la cárcel y adoptar medidas de aislamiento para los internos diagnosticados con la enfermedad.

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De acuerdo con Wilmer Mujica, director del centro penitenciario, inicialmente ocho reclusos fueron aislados. Sin embargo, dos de ellos ya terminaron este proceso, mientras que los otros seis permanecen bajo observación y seguimiento médico.

El funcionario señaló que, si no aparecen nuevos contagios y las condiciones sanitarias lo permiten, se contempla el próximo 5 de diciembre como fecha tentativa para reanudar las actividades y permitir el retorno a la normalidad.



La emergencia también tuvo consecuencias en el sistema de detención del distrito, pues quedó aplazado el traslado de al menos 60 personas que permanecen en el Centro de Detención Transitoria y estaban a la espera de ingresar a la cárcel.

Por su parte, la secretaria de Salud de Barrancabermeja, Milagros Jiménez, indicó que se adelantan valoraciones médicas a través de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), además de jornadas pedagógicas para explicar los síntomas de la varicela, sus mecanismos de transmisión y las medidas de prevención.

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La funcionaria precisó que, hasta ahora, ninguno de los 37 afectados ha requerido hospitalización y tampoco se han reportado fallecimientos relacionados con este brote.

La Secretaría de Salud informó que continuará con el monitoreo de los casos y las acciones de control hasta que se determine el cierre epidemiológico del evento, de acuerdo con los protocolos establecidos.

