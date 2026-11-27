La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la Gobernación de Santander por posibles irregularidades en la ejecución del contrato para construir el puente vehicular El Congreso, en el municipio de San Andrés. La obra fue contratada en 2023 y, según el organismo de control, todavía no estaría terminada en su totalidad.

La preocupación de la Procuraduría radica en que los retrasos en los trabajos podrían representar un riesgo para cerca de 7.000 habitantes de la zona que necesitan utilizar este paso para movilizarse.

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De acuerdo con un dictamen técnico de septiembre de 2026, el proyecto registraba un avance del 71,95 %, por lo que el Ministerio Público busca establecer qué ocurrió durante la planeación y ejecución del contrato, adjudicado mediante contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta a la Unión Temporal Los Ortices.

La investigación involucra al entonces secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez Cancino; al exdirector de Gestión de Infraestructura, Próspero Alberto Arenas Castillo, y al supervisor del contrato, Raúl Alberto Angarita Cogollo.



Como parte de las actuaciones, la Procuraduría ordenó recaudar documentos y realizar verificaciones técnicas para determinar el estado actual de la obra, establecer si se cumplieron las obligaciones contractuales y esclarecer si hubo incumplimientos que puedan constituir faltas disciplinarias.

El organismo de control busca determinar si existieron responsabilidades de los funcionarios vinculados en las posibles irregularidades relacionadas con la ejecución de este proyecto de infraestructura.

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A finales de octubre de 2026 el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se reunió con el contratista y funcionarios departamentales para revisar las condiciones del terreno y establecer medidas que permitan contener el avance del agua del río del mismo nombre y evitar mayores daños.

“Tenemos un problema de aguas que están socavando la base del puente que se está construyendo”, advirtió el mandatario, quien explicó que se requiere una solución definitiva cuyo costo se estima entre $5.000 y $8.000 millones, recursos que actualmente no tiene disponibles la Gobernación.

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Ante esta situación, el departamento solicitó apoyo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para financiar la intervención. Entretanto, anunció el envío de una máquina de oruga y un vibrocompactador para construir una barrera que ayude a contener el agua, reducir la socavación y permitir la continuidad de los trabajos.

A los problemas en las bases del puente se suma el deterioro de la vía de acceso, donde las lluvias recientes provocaron grietas. El alcalde de San Andrés, Fredy Ramírez Ortiz, aseguró que la administración municipal está utilizando maquinaria y volquetas, además de transportar material desde la laguna de Ortices, para mejorar las condiciones del corredor.