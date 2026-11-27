Elkin Alfonso Reyes Plata continuará como alcalde de Oiba, Santander, luego de que el Consejo de Estado revocara la sentencia que había declarado nula su elección para completar el periodo constitucional 2024-2027.

La decisión fue adoptada el 26 de noviembre de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que estudió los recursos de apelación presentados por el mandatario y un tercero contra el fallo del Tribunal Administrativo de Santander, que el 27 de abril de este año había anulado su elección.

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El proceso se originó porque Reyes Plata, cuya primera elección como alcalde de Oiba para el periodo 2024-2027 fue anulada por el Consejo de Estado el 7 de noviembre de 2024 debido a irregularidades por trashumancia electoral, continuó en el cargo hasta el 30 de enero de 2025. Posteriormente, participó en las elecciones atípicas del 18 de mayo de ese mismo año y volvió a ser elegido.

Los demandantes consideraron que el mandatario estaba inhabilitado porque había ejercido autoridad política, civil y administrativa en el municipio dentro de los 12 meses anteriores a los nuevos comicios, un periodo establecido en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994.



En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Santander les dio la razón y anuló la elección. Sin embargo, al revisar el caso, el Consejo de Estado llegó a una conclusión diferente.

La Sección Quinta explicó que la primera elección de Reyes Plata fue anulada por una irregularidad objetiva relacionada con la trashumancia electoral, lo que produjo efectos retroactivos, conocidos jurídicamente como ex tunc. Esto significa que el acto electoral desaparece del ordenamiento jurídico desde el momento en que fue expedido.

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Para el alto tribunal, esa desaparición impide atribuirle jurídicamente al mandatario la condición de empleado público que exige la norma para configurar la inhabilidad por ejercicio de autoridad, aunque materialmente hubiera desempeñado las funciones de alcalde.

La corporación también aclaró que esta conclusión no significa que pierdan validez los contratos, nombramientos y demás actuaciones administrativas que realizó durante el tiempo que estuvo al frente de la Alcaldía, pues estas se mantienen por razones de seguridad jurídica y continuidad de la función pública.

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Finalmente, el Consejo de Estado negó las solicitudes de unificación jurisprudencial presentadas por la defensa y el Ministerio Público, revocó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander y negó las pretensiones de las demandas.