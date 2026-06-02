Conductor capturado con 21 kilos de cocaína quedó libre; Fiscalía no solicitó cárcel

Un hombre de 26 años que fue capturado por la Policía de Santander transportando cerca de 22 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una carretera del departamento recuperó su libertad luego de que la Fiscalía no solicitara medida de aseguramiento durante las audiencias preliminares.

La captura se produjo en un puesto de control de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional sobre la vía Bucaramanga - San Alberto, a la altura del kilómetro 56, en jurisdicción del municipio de El Playón.

Según el reporte oficial, los uniformados detuvieron un automóvil que cubría la ruta entre Santa Rosa del Sur, Bolívar, y Bucaramanga. Durante la inspección al vehículo encontraron 21 paquetes rectangulares ocultos en el automotor y envueltos en papel celofán transparente.

#Atención Conductor capturado con 21 kilos de cocaína quedó en libertad porque la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. Se trata de un hombre de 26 años quien fue detenido por la Policía en una vía de Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/ML6seSwwS5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 2, 2026

Al verificar el contenido, las autoridades establecieron que se trataba de clorhidrato de cocaína, con un peso aproximado de 21.963 gramos. La droga tendría un valor estimado superior a los 104 millones de pesos.

Tras la captura, el conductor y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente para el proceso de judicialización por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Sin embargo, durante las audiencias concentradas, la fiscal del caso no solicitó medida de aseguramiento contra el procesado, por lo que el juez le permitió continuar el proceso en libertad mientras avanzan las investigaciones.

El caso ha generado interrogantes debido a la cantidad de droga hallada en el vehículo y a que la captura se produjo en flagrancia durante un procedimiento de control vial.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Arévalo Rodríguez, destacó que la incautación representa un golpe a las finanzas de las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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“Este resultado operativo demuestra el compromiso permanente de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico y demás manifestaciones del multicrimen, afectando de manera directa sus finanzas ilícitas y evitando la comercialización de sustancias estupefacientes en diferentes regiones del país”, señaló el oficial.

Las autoridades continúan investigando el origen y el destino que tendría el cargamento de cocaína decomisado en el operativo.