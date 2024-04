Controversia en Santander por apropiación de derechos de la Empresa Licorera y sus marcas

Álvaro Rueda, representante a la Cámara por Santander, lanzó una fuerte acusación en relación con laEmpresa de Licores de Santander, la cual pretende revitalizar el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Hace unos días, el mandatario santandereano reveló que la iniciativa de revivir las históricas marcas de licores emblemáticas de la región se incluyó en el plan de desarrollo departamental. El objetivo principal es aumentar el recaudo de impuestos del departamento a través de la comercialización de licores. Además, se aplaudió la iniciativa del Gobernador Díaz Mateus por su intención de apoyar la producción local de mieles, llevada a cabo por campesinos santandereanos.

Sin embargo, durante la plenaria de la Cámara de Representantes, Álvaro Rueda hizo una denuncia contundente: "Lo que está ocurriendo en el departamento de Santander es inaceptable. Lo que está sucediendo en el departamento de Santander es absurdo. Resulta que ahora, ciertos particulares vinculados con la clase política se han apropiado de los derechos de propiedad intelectual y morales de la Empresa Licorera de Santander y de sus marcas insignia como Aguardiente Superior y Ron Búcaro. Y no contentos con ello, aprovechando la coyuntura de revivir la actividad del monopolio de licores en el departamento, están tramitando de manera antiética la apropiación de nuestra identidad cultural y el logo 'Orgullosamente santandereano', ante la Superintendencia de Industria y Comercio", declaró.

Aunque el representante Rueda no proporcionó los nombres de las personas que supuestamente tienen los derechos de propiedad intelectual de la Empresa Licorera de Santander, sí afirmó que "deben sentirse todo menos orgullosamente santandereanos, ya que están apropiándose de lo poco que nos queda de patrimonio económico para fortalecer las finanzas del departamento de Santander".

Publicidad

Pero no se detuvo ahí, el representante a la Cámara envió un mensaje contundente al propio mandatario departamental: "Quiero invitar al señor Gobernador de Santander a que frene esta situación, a que detenga la intención de reactivar el monopolio de licores hasta que la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio investiguen la manera irregular en que se dio la apropiación del nombre comercial Empresa Licorera de Santander y de sus marcas Aguardiente Superior y Ron Búcaro... O me hago esta pregunta: ¿Acaso, señor Gobernador, usted pretende con la noticia del estudio para la reactivación de la Licorera comprar los derechos de esta empresa de papel que no sabe hacer licores, pero sí sabe aprovechar los recursos naturales del suelo y las mieles del poder? De manera muy respetuosa, colegas, los invito a que nos unamos para alzar la voz, para solicitar al presidente de la República que intervenga de inmediato y evite que engañen de manera vil y descarada a todos los santandereanos".

Hasta el momento, el gobernador Juvenal Díaz Mateus no ha emitido comentarios respecto a las declaraciones del representante Álvaro Rueda.