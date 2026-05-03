Crecientes súbitas y vendavales generan emergencias en Santander

Las fuertes lluvias que afectan al departamento de Santander han generado una compleja situación de emergencia, con 7 municipios en alerta roja y 29 en alerta naranja, según el más reciente reporte de los organismos de gestión del riesgo.

En alerta roja se encuentran los municipios de Bolívar, Cimitarra, Contratación, Coromoro, El Peñón, Landázuri y Molagavita, donde se presentan mayores riesgos por crecientes súbitas, deslizamientos y afectaciones en la movilidad.

Entre tanto, en alerta naranja están municipios de diferentes provincias del departamento como Vélez, Aguada, Albania, Carcasí, Charalá, La Belleza, Chima, Concepción, El Carmen de Chucurí, Suaita, Sucre, Cimitarra y Barrancabermeja, entre otros, donde también se reportan emergencias asociadas a las precipitaciones.

En municipios como Galán, la situación es crítica debido a una avenida torrencial generada por la creciente de las quebradas La Negra y La Siberia, que ha ocasionado movimientos en masa y afectaciones en la vía principal. Asimismo, en Sabana de Torres se registraron fallas en el servicio de energía por tormentas eléctricas, mientras que en Jesús María y Florián se reportan daños en viviendas por vendavales.



El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, indicó que junto con los consejos municipales se adelanta el censo de familias afectadas y la evaluación de daños en los territorios impactados.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante la persistencia de las lluvias y reiteran el llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución, especialmente en zonas de ladera y cercanas a fuentes hídricas.