Fallece adulto mayor tras ataque de abejas en zona rural de Chima, Santander

Un trágico hecho se registró en la zona rural del municipio de Chima, Santander, donde un adulto mayor perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de abejas en medio de una emergencia que movilizó a organismos de socorro y personal de salud.

La víctima fue identificada como Vicente Vega Vásquez, de 71 años, quien fue sorprendido por el enjambre en circunstancias que son materia de verificación por parte de las autoridades. La comunidad del sector fue la primera en alertar sobre la situación, lo que permitió la reacción inmediata de los equipos de emergencia.

Tras recibir el aviso, unidades de socorro y personal médico se desplazaron hasta el lugar para brindar atención al hombre afectado, aplicando los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

Debido a la gravedad de las múltiples picaduras, el adulto mayor fue trasladado a un centro asistencial del municipio.



Pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, el paciente falleció minutos después de su ingreso, debido a la complejidad de las lesiones ocasionadas por el ataque del enjambre.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para reportar de manera oportuna la presencia de abejas o colmenas en zonas habitadas o rurales, con el fin de prevenir este tipo de emergencias y evitar nuevos hechos lamentables.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que esta situación se ha incrementado en el municipio y muchas personas ni saben si son alérgicas a las abejas.

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Amigos y conocidos expresaron su solidaridad con la familia del adulto mayor fallecido.