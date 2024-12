¿Cuál es el afán de endeudar la ciudad?: concejales de Bucaramanga al alcalde por crédito

Por segunda vez el gobierno del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, radicó un proyecto de acuerdo en el Concejo Municipal para un empréstito de $350.000 millones.

Las secciones extraordinarias del Concejo de Bucaramanga se realizarán del 20 al 27 de diciembre, según el proyecto de acuerdo presentado por Lida Ximena Rodríguez, alcaldesa encargada.

El concejal José David Cavanzo, quien hace parte de la coalición de gobierno del alcalde Jaime Andrés Beltrán, cuestionó la solicitud del millonario crédito. ¿Cuál es el afán de endeudar la ciudad?, le pregunto en redes al mandatario.

¿Cuál es el afán de endeudar la ciudad?



¿Por qué convocar sesiones extraordinarias en plena temporada navideña cuando los ciudadanos no están pendientes de la agenda política?



¿Si tenemos un “candidato presidencial”, por qué discutir si aprobamos un endeudamiento a un alcalde? pic.twitter.com/fJ7Z7qozQW — José David Cavanzo O (@JDCavanzoOrtiz) December 19, 2024

Otro concejal que rechazó el proyecto en plena Navidad fue Diego Lozada. "Jaime Andrés Beltrán pretenden insistir en endeudar el municipio y gastarse el recurso antes de su salida del cargo. Como si fuera una carrera contra el tiempo", afirmó.

#ALERTA. Jaime Andrés Beltran pretenden insistir en endeudar el municipio y gastarse el recurso antes de su salida del cargo. Como si fuera una carrera contra el tiempo el alcalde de Bucaramanga, ha convocado al Concejo a sesiones extraordinarias (20 al 27 de Diciembre) con el… pic.twitter.com/yfg8O0PDWw — Diego Lozada - Concejal Bucaramanga (@DiegoALozada) December 19, 2024

Publicidad

El secretario de Hacienda de Bucaramanga, Reynaldo D’Silva, afirmó que la Alcaldía tiene capacidad de endeudamiento tras radicar nuevamente el proyecto de acuerdo en el Concejo para un empréstito de $350.000 millones.

El secretario de Hacienda de Bucaramanga, Reynaldo D’Silva, afirmó que la Alcaldía tiene capacidad de endeudamiento tras radicar nuevamente el proyecto de acuerdo en el Concejo para un empréstito de $350.000 millones #MañanasBlu pic.twitter.com/Tte8Hf4CHk — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 20, 2024

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, hace dos semanas había señalado que es importante tener ese empréstito aprobado para "avanzar en obras de desarrollo para la ciudad".

Publicidad

El exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también cuestio nó el proyecto de endeudamiento.

"La peor ejecución presupuestal en Bucaramanga, que no supera ni siquiera el 50% de avance en el 2024, es en seguridad, obras de infraestructura, salud y ambiente. No entiende uno para qué piden autorización de créditos si no han sido capaces de ejecutar lo que ya tienen en caja", manifestó.

Publicidad

Lo del pastor Beltrán en Bucaramanga cada día es más idéntico al gobierno Petro. Un fiasco lleno de populismo y atraso. Están haciendo carrera a ver cuál tiene peor ejecución presupuestal en 2024. Petro 71% vs Beltrán 73%. Ambos con las peores cifras de los últimos cinco años. https://t.co/YlryoSjoaU pic.twitter.com/cJzulz3ZmL — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) December 14, 2024

Publicidad