Defensa Civil de El Playón denuncia orden de desalojo de su sede y pide apoyo

Integrantes de la Defensa Civil Colombiana en el municipio de El Playón, Santander, denunciaron que la Alcaldía local les dio un plazo de 15 días hábiles para desocupar el inmueble donde actualmente operan, con el fin de dar paso a la construcción de un centro para el adulto mayor.

La situación fue dada a conocer por el director de la Defensa Civil en el municipio, Nixon Ortega, quien a través de redes sociales expresó su inconformidad frente a la medida, asegurando que la sede ha sido construida durante años con el esfuerzo de voluntarios.

“Se nos ha dirigido un documento en el que se nos da un plazo de 15 días para entregar la sede. Este es un lugar que levantaron nuestros líderes con sacrificio, después de recibir un terreno que era prácticamente un potrero”, afirmó Ortega.

El directivo recordó que la institución en El Playón tiene una historia que se remonta a la tragedia ocurrida en 1979 en el municipio, y que fue hacia 1984 cuando, con trabajo comunitario, lograron consolidar la sede que hoy funciona como base de operaciones para la atención de emergencias.



Ortega también hizo un llamado a la ciudadanía para respaldar a la organización y evitar lo que considera un despojo de un espacio que calificó como patrimonio del municipio. “Necesitamos el apoyo de la comunidad. No queremos que nos dejen solos en esta lucha”, señaló.

Asimismo, solicitó la intervención de entidades como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, con el fin de que revisen la situación y garanticen la permanencia de la institución en el lugar.

De acuerdo con la información conocida, la decisión de la administración municipal, encabezada por el alcalde Luis Ambrosio Alarcón, estaría relacionada con un proyecto para la construcción de un centro de atención para adultos mayores en el predio.

Publicidad

Entre tanto, desde la dirección de la Defensa Civil en Santander se conoció que ya se adelantan diálogos con la Alcaldía de El Playón para buscar una salida concertada al conflicto.

Este medio intentó comunicarse con el mandatario local para conocer su versión sobre lo ocurrido, pero hasta el momento no ha sido posible obtener una respuesta.