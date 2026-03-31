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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Defensa Civil de El Playón denuncia orden de desalojo de su sede y pide apoyo

Defensa Civil de El Playón denuncia orden de desalojo de su sede y pide apoyo

La Alcaldía de El Playón, le dio un plazo de 15 días a la Defensa Civil para desocupar el predio en el que opera ese organismo de socorro.

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