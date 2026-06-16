Deslizamiento en la Transversal del Carare deja incomunicado el paso entre Landázuri y Vélez

Nuevo deslizamiento agrava emergencia en la Transversal del Carare y vuelve a cerrar el paso entre Landázuri y Vélez, la movilidad volvió a verse afectada por daño registrado en el sector de San Pedro, entre los municipios de Landázuri y Vélez, una situación que profundiza la emergencia vial que desde hace meses enfrenta este estratégico corredor del departamento de

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El movimiento en masa obligó al cierre de la vía mientras equipos de la Gobernación de Santander, Invías y el consorcio encargado del corredor adelantan labores de remoción del material para recuperar el tránsito lo más pronto posible.

La situación genera preocupación porque ocurre en medio de la crisis que atraviesa la Transversal del Carare, especialmente en la vereda Zarandas, donde una falla geológica ha ocasionado graves afectaciones sobre la infraestructura vial y mantiene en alerta a las autoridades por la inestabilidad del terreno.

El director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, explicó que el deslizamiento afecta directamente este importante corredor vial y que ya se encuentran articuladas todas las acciones de limpieza para restablecer la movilidad.



"Se presenta una afectación en este corredor vial por un movimiento en masa. Ya tenemos coordinadas las labores de limpieza con el consorcio responsable para recuperar de manera pronta y oportuna el tránsito", señaló el funcionario.

Sánchez agregó que las lluvias también han generado afectaciones en vías terciarias de varios municipios, por lo que la Gobernación dispuso maquinaria amarilla para apoyar a las administraciones locales y evitar que las comunidades campesinas queden incomunicadas.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la zona debido a la saturación de los suelos y al riesgo de nuevos movimientos en masa, mientras avanzan los trabajos para habilitar nuevamente el paso en una de las vías más importantes para la conectividad del occidente santandereano.