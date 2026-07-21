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Doble homicidio en el norte de Bucaramanga: investigan si las víctimas eran objeto de extorsiones

El ataque ocurrió en el establecimiento comercial Mi Placita, en el barrio Las Hamacas. Dos personas murieron y una más resultó herida. Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con extorsiones por grupos delincuenciales.

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Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de jul, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio Santander

La tarde de este martes estuvo marcada por un nuevo hecho de violencia en Bucaramanga. Un ataque sicarial perpetrado en el establecimiento comercial Mi Placita, ubicado en el barrio Las Hamacas, en el norte de la ciudad, dejó dos personas muertas y una más herida.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Christofer Alexander Linares, de 18 años, y Ana María Bohórquez Gamboa, de 25. En el mismo ataque, una tercera persona recibió varios impactos de arma de fuego y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas por las autoridades, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta el establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban en el lugar. Tras el ataque, huyeron con rumbo desconocido.

Habitantes del sector aseguraron que uno de los presuntos sicarios vestía pantalón blanco, chaqueta negra y camiseta roja, mientras que el otro llevaba jean y chaqueta negra, información que ya hace parte de las labores de búsqueda adelantadas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con un caso de presunta extorsión contra los propietarios o personas vinculadas al establecimiento comercial. Sin embargo, las autoridades señalaron que las hipótesis son objeto de investigación y no se descartan otras posibilidades.

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Tras el doble homicidio, la Policía activó un plan candado en diferentes sectores del norte de Bucaramanga para tratar de ubicar a los responsables. Además, unidades de la Sijín adelantan la recolección de videos de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y demás elementos probatorios que permitan esclarecer los móviles del crimen.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a identificar y capturar a los autores del ataque, al tiempo que reiteró que toda información será manejada bajo absoluta reserva.

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