Se agrava estado de la vía entre Bucaramanga y San Gil; río sigue socavando la carretera

La preocupación por el estado de la vía nacional entre Bucaramanga y San Gil crecer, en especial entre los usuarios de la vía. Un video difundido en redes sociales evidencia el acelerado avance de la socavación en el kilómetro 58, en el sector de Pescadero, donde el río Chicamocha continúa erosionando la banca y la grieta ya se extiende hacia el otro carril de la calzada, aumentando el riesgo de un colapso total del corredor vial.

En este punto de la Ruta 45A el tránsito continúa restringido a un solo carril, mientras el deterioro de la estructura vial sigue siendo visible. Las imágenes compartidas por transportadores muestran cómo el pavimento continúa fracturándose, situación que genera preocupación entre quienes diariamente utilizan este eje que comunica a Bucaramanga con San Gil, Bogotá y otras regiones del país.

Uno de los transportadores que recorrió el tramo afectado advirtió sobre la gravedad de la situación y pidió a los conductores extremar las medidas de precaución.

"El comité de transportadores y comunidad Ruta 45, desde el peaje de Curos hacia el corregimiento de Pescadero, evidencia que el pavimento se está abriendo. Mire la grieta, ya pasa hasta el otro carril. Esto representa un riesgo inminente. Queda la evidencia para que tomen precaución de esta situación", señaló en el video publicado en redes sociales.



A las denuncias se sumó Rodrigo Fernández, veedor en contratación de Santander, quien cuestionó la falta de una intervención definitiva por parte del Gobierno Nacional e Invías, entidad responsable del mantenimiento de este corredor vial nacional.

A través de su cuenta en la red social X escribió: "Invías, Gustavo Petro, ¿qué esperan para intervenir la Ruta 45A en el sector de Pescadero? ¿Van a esperar que colapse la totalidad de la banca y quede totalmente incomunicada Bucaramanga con Bogotá? ¿La decisión es que la emergencia deba ser atendida por Abelardo De La Espriella?".

@InviasOficial, @petrogustavo ¿ Qué esperan para intervenir la ruta 45A en el sector de Pescadero? ¿ Van a esperar que colapse la totalidad de la banca y quede total/ incomunicada Bucaramanga con Bogotá? ¿ La decision es que la emergencia deba ser atendida x @ABDELAESPRIELLA? pic.twitter.com/4H7X2B0jIx — Rodrigo Fernandez (@IngjrRodrigo) July 20, 2026

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La emergencia en este sector se mantiene desde hace 13 días debido a la fuerza del río Chicamocha, que continúa socavando la banca y comprometiendo la estabilidad de la carretera. Aunque el paso permanece habilitado de manera controlada a un carril, el avance de la grieta incrementa la incertidumbre sobre la continuidad de la movilidad por uno de los corredores viales más importantes del nororiente colombiano.

Transportadores, viajeros y habitantes de la región reiteraron el llamado a Invías para que adelante una intervención urgente que permita estabilizar el terreno y evitar el colapso de la vía, una situación que podría afectar la conexión entre Santander y el centro del país, además de generar graves impactos económicos y de movilidad.