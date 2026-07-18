Tres ataques sicariales dejan tres muertos y un herido en Bucaramanga y Piedecuesta

La violencia volvió a golpear al área metropolitana de Bucaramanga. En menos de 24 horas, tres ataques sicariales registrados en la capital santandereana y en Piedecuesta dejaron un saldo de tres personas asesinadas y una más herida, según los reportes preliminares de las autoridades.

El primer caso ocurrió hacia las 7:38 de la noche del viernes 17 de julio en el barrio Andalucía, en Piedecuesta. La comunidad alertó a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego en una placa huella que comunica este sector con el barrio La Feria.

Al llegar al lugar, uniformados de la Policía encontraron tendido sobre la vía a Edwin Jesús Loza Castillo, de 35 años, conocido con el alias de “Pollo”, quien presentaba heridas ocasionadas con arma de fuego. Aunque algunas personas intentaron auxiliarlo, la víctima falleció en el sitio.

Durante las labores de vecindario, habitantes del sector manifestaron a las autoridades que Loza Castillo era reconocido por el presunto expendio de estupefacientes. No obstante, los móviles del homicidio son materia de investigación.



Horas más tarde, sobre las 11:16 de la noche, un nuevo ataque armado se registró en el barrio Altos del Cacique, en Bucaramanga. Según el reporte oficial, una patrulla de la Policía escuchó varios disparos y al verificar la situación encontró a un hombre herido y el cuerpo de otra víctima en vía pública.

Se trata de Keinner Duarte García, de 19 años, quien fue trasladado a un centro asistencial donde el personal médico confirmó que había llegado sin signos vitales. Un segundo hombre resultó lesionado y permanece bajo atención médica.

Las primeras versiones entregadas por testigos señalan que el agresor vestía prendas negras y portaba un tapabocas. El hombre habría disparado indiscriminadamente contra las víctimas antes de huir del lugar a pie.

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El más reciente hecho ocurrió hacia las 11:00 de la mañana de este sábado 18 de julio en el barrio Villas del Rosario, en Piedecuesta. La víctima fue identificada como Jhon David García Rico, de 21 años, quien se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por dos hombres que también se desplazaban en otra motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes le dispararon en repetidas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido. Inicialmente, el caso fue reportado como un atentado sicarial ocurrido en el sector de La Pesa y la víctima fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, posteriormente se confirmó que se trataba de Jhon David García Rico, quien falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Unidades de la Policía Nacional y de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron estos hechos e identificar a los responsables.

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Las autoridades no han establecido si existe alguna relación entre los tres ataques armados registrados en el área metropolitana de Bucaramanga.