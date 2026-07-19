Bucaramanga celebró la victoria de una pequeña de 4 años que venció el cáncer de Leucemia

"¡Mamá, ya estoy sana!": Mariangel, la niña que le ganó la batalla al cáncer en Bucaramanga, a sus cuatro años, pronunció las palabras que su madre soñó escuchar durante dos largos años de hospitalizaciones, oraciones y lágrimas.

La pequeña tocó la campana de los sueños y los anhelos, que simboliza el final de su tratamiento oncológico y celebró en las calles de la ciudad, en un carro con globos rosados; los conductores que pasaban por la autopista la llenaron de pitos de felicidad.

Detrás de su sonrisa hay una historia de lucha silenciosa, de espearanza y fortaleza. Durante dos años, Mariangel enfrentó un cáncer tipo III, una enfermedad más agresiva que la llevó a someterse a radioterapia y permanecer hospitalizada en varias oportunidades, incluso en una Unidad de Cuidados Intensivos. Pero nunca estuvo sola. Su madre, Luisa Fernanda Gutiérrez Sánchez, decidió dejar a un lado el trabajo para dedicar cada día a cuidar a sus hijos y acompañar a la pequeña en esta batalla.

"Cuando te dicen Cáncer da mucho miedo, fueron dos años muy duros, mi hija estuvo muchas veces en UCI y no pude trabajar durante todo este tiempo, también fue difícil para mi hijo, eramos nosotros tres y el apoyo de muchos angeles como mi familia y la clínica, pero nunca perdimos la fe, hoy lloramos de felicidad porque finalmente está sana", contó su madre.



La noticia más esperada llegó con el sonido de una campana. Ese instante quedó grabado para siempre en el corazón de la familia.

"Cuando tocamos la campana fue la mejor noticia que nos pudieron dar, es una esperanza y un milagro que Dios nos regaló, esta niña es una guerrera y un testimonio de vida", expresó emocionada Luisa Fernanda.

La celebración no fue casual, la caravana que recorrió Bucaramanga fue una manera de agradecer a quienes estuvieron presentes en los momentos más difíciles, los médicos, las enfermeras, la familia y las cientos de personas que elevaron una oración por la pequeña.

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"El papá no nos apoyó, pero nunca nos faltó el amor de mi mamá, mi papá, mi familia y de todo el personal médico", aseguró.

La Clínica San Luis confirmó que actualmente cerca de 40 menores reciben tratamiento oncológico en la institución. Cinco permanecen hospitalizados y uno más lucha por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos. Por eso, la historia de Mariangel se ha convertido en un mensaje de esperanza para las familias que aún esperan escuchar el sonido de esa campana.

El médico oncólogo pediatra Diego Estupiñán recordó que la leucemia linfoide aguda es el cáncer más frecuente en la niñez y destacó que los avances de la medicina han permitido alcanzar altas tasas de supervivencia cuando los tratamientos se cumplen de manera rigurosa.

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"El tratamiento dura cerca de dos años y las posibilidades de sobrevivir son muy buenas siempre y cuando los pacientes logren ser constantes en sus tratamientos", explicó el especialista.Hoy, las lágrimas son distintas. Ya no son las de la incertidumbre que acompañó tantas noches en el hospital, sino las de la felicidad de ver a una niña volver a correr, jugar y soñar.

Mariangel no solo venció al cáncer, hoy sueña con ser una doctora y poder curar a muchos niños como ella, y que sus corazones nunca dejen de sonreir.

A sus cuatro años le recordó a Bucaramanga que detrás de cada diagnóstico hay una familia que lucha, una madre que no se rinde y una campana que, cuando suena, tiene el poder de anunciar el más hermoso de los milagros.