Donatón en Bucaramanga para ayudar a mascotas sobrevivientes del terremoto en Venezuela

La solidaridad de los santandereanos también se extiende a los animales que sobrevivieron al terremoto en Venezuela. En Bucaramanga fueron habilitados tres puntos de acopio para recibir donaciones que serán enviadas a perros y gatos rescatados en las zonas más afectadas por la emergencia.

La campaña es liderada por fundaciones animalistas y voluntarios, quienes buscan reunir alimento, medicamentos veterinarios y otros insumos que permitan atender a las mascotas que quedaron heridas, perdieron a sus dueños o fueron rescatadas entre los escombros.

Los organizadores explicaron que las principales necesidades son concentrado para perros y gatos, alimentos húmedos, leche para cachorros y gatitos, medicamentos veterinarios, vendas, gasas, jeringas, cobijas, guacales, platos para comida y agua, además de productos de aseo.

Las ayudas podrán entregarse en tres puntos habilitados en Bucaramanga: Centro Veterinario VIP, ubicado en la calle 36 #28-23; Barrio La Joya, en la calle 39 #3A-23; Sweet Pet, ubicado en la carrera 28 #55-68, apartamento 101, edificio Los Abedules.



Los elementos recolectados serán enviados a organizaciones de protección animal que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto, donde decenas de mascotas continúan siendo rescatadas y requieren atención veterinaria, alimentación y cuidados temporales.

Los promotores de la iniciativa hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta jornada solidaria y recordaron que, en medio de la tragedia, los animales también necesitan ayuda para sobrevivir.

La campaña estará abierta durante los próximos días y esperan que la respuesta de los bumangueses permita reunir una importante cantidad de insumos para apoyar la atención de las mascotas afectadas por la emergencia en Venezuela.