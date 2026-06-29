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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Donatón en Bucaramanga para ayudar a mascotas sobrevivientes del terremoto en Venezuela

Donatón en Bucaramanga para ayudar a mascotas sobrevivientes del terremoto en Venezuela

La campaña solidaria recibirá alimento, medicamentos veterinarios y otros insumos que serán enviados a perros y gatos rescatados en las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela.

Bucaramanga se une con una donatón para las mascotas afectadas en Venezuela.jpg
Imagen de función. Bucaramanga se une con una donatón para las mascotas afectadas en Venezuela
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de jun, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La solidaridad de los santandereanos también se extiende a los animales que sobrevivieron al terremoto en Venezuela. En Bucaramanga fueron habilitados tres puntos de acopio para recibir donaciones que serán enviadas a perros y gatos rescatados en las zonas más afectadas por la emergencia.

La campaña es liderada por fundaciones animalistas y voluntarios, quienes buscan reunir alimento, medicamentos veterinarios y otros insumos que permitan atender a las mascotas que quedaron heridas, perdieron a sus dueños o fueron rescatadas entre los escombros.

Los organizadores explicaron que las principales necesidades son concentrado para perros y gatos, alimentos húmedos, leche para cachorros y gatitos, medicamentos veterinarios, vendas, gasas, jeringas, cobijas, guacales, platos para comida y agua, además de productos de aseo.

Las ayudas podrán entregarse en tres puntos habilitados en Bucaramanga: Centro Veterinario VIP, ubicado en la calle 36 #28-23; Barrio La Joya, en la calle 39 #3A-23; Sweet Pet, ubicado en la carrera 28 #55-68, apartamento 101, edificio Los Abedules.

Los elementos recolectados serán enviados a organizaciones de protección animal que trabajan en las zonas afectadas por el terremoto, donde decenas de mascotas continúan siendo rescatadas y requieren atención veterinaria, alimentación y cuidados temporales.

Los promotores de la iniciativa hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta jornada solidaria y recordaron que, en medio de la tragedia, los animales también necesitan ayuda para sobrevivir.

La campaña estará abierta durante los próximos días y esperan que la respuesta de los bumangueses permita reunir una importante cantidad de insumos para apoyar la atención de las mascotas afectadas por la emergencia en Venezuela.

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