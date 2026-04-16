Dos candidatos se disputarán Alcaldía de Concepción el 19 de abril en elecciones atípicas

El municipio de Concepción se prepara para una nueva jornada electoral este domingo 19 de abril, en la que sus habitantes elegirán alcalde para los próximos dos años, tras la nulidad de la elección anterior.

Los comicios se convocaron luego de que el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado anularan la elección del exalcalde Eduar Abril Borrero por incurrir en doble militancia.

En esta contienda electoral participarán dos candidatos. Por el partido Centro Democrático se presenta Edgar Otto Hernández, quien ya había aspirado al cargo en 2019. Su contendor es el propio Eduar Abril Borrero, quien busca regresar a la Alcaldía pese a la decisión judicial que dejó sin efecto su anterior elección.

De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 5.328 ciudadanos están habilitados para votar, de los cuales 2.577 son mujeres y 2.751 hombres.



Para la jornada se instalarán siete puestos de votación, uno en la zona urbana y seis en el sector rural, con un total de 18 mesas. Además, en el puesto principal se implementará autenticación biométrica para validar la identidad de los votantes.

La entidad también informó que fueron designados 135 jurados de votación, entre titulares y remanentes, para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.

Estas elecciones atípicas fueron convocadas mediante el Decreto 100 del 23 de febrero de 2026, expedido por la Gobernación de Santander, tras la declaratoria de nulidad de los actos de elección anteriores.

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Los ciudadanos podrán consultar su lugar de votación a través de la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co, dando clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones Atípicas’, seguido ‘Alcalde Concepción, Santander’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.