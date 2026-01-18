Campo Elías Ramírez gana las elecciones atípicas de Girón con 58,31 % de los votos

Con un respaldo mayoritario de los votantes, Campo Elías Ramírez Padilla se proclamó nuevamente ganador de las elecciones atípicas de la Alcaldía de Girón, obteniendo 21.366 votos, equivalentes al 58,31 % del total de sufragios. La jornada electoral se llevó a cabo tras la nulidad de su elección anterior por doble militancia y marca su regreso al primer cargo del municipio.

La participación en la votación fue baja: de más de 131.355 ciudadanos habilitados para votar, solo 37.071 acudieron a las urnas, lo que representa aproximadamente un 28,22 % del censo electoral.

Campo Elías Ramírez, de 35 años, es odontólogo, especialista en Dirección para la Gestión Pública y actualmente cursa una maestría en Gerencia de Proyectos. Su experiencia laboral incluye cargos en la Fuerza Aérea Colombiana, empresas de los sectores social y ambiental como Ecoreciclaje, y funciones en las alcaldías de Girón, Betulia y Bucaramanga, especialmente en áreas de gestión pública y programas sociales.

Campo Elías Ramírez. Foto: Blu Radio

La nulidad de su mandato anterior fue decretada por el Consejo de Estado, tras establecer que incurrió en doble militancia durante las elecciones regionales de 2023. Esta decisión motivó la realización de elecciones atípicas para definir al nuevo alcalde hasta 2027.



Campo Elías competía con otros aspirantes como Óscar Enrique Álvarez (Nuevo Liberalismo), Fernando Serrano Reina (ASI) y William Mantilla (Partido Conservador), entre otros.

Ramírez es hermano de Jhon Abiud Ramírez, exalcalde de Girón, quien ha estado vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en contratos municipales y procesos administrativos, incluyendo la aprobación del estatuto tributario y la sobretasa bomberil, así como casos relacionados con la UNGRD.

Tras los resultados, Campo Elías Ramírez asumirá formalmente la Alcaldía de Girón y comenzará la transición administrativa. Los ciudadanos esperan conocer su programa de gobierno y propuestas concretas, con énfasis en movilidad, seguridad, educación y proyectos sociales, mientras se consolida su regreso al poder municipal.