Autoridades reportan normalidad en elecciones atípicas de Girón, Santander

Con un robusto esquema de seguridad y acompañamiento institucional, se desarrollan las elecciones atípicas en el municipio de Girón, Santander. Más de 500 uniformados de la Policía Nacional, con el apoyo del grupo UNDMO, fueron desplegados para garantizar el orden público y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la jornada electoral.

El proceso democrático cuenta además con la vigilancia permanente de la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE), como parte de las acciones para asegurar la transparencia y el normal desarrollo de los comicios.

Desde tempranas horas de la mañana, los gironeses han acudido a las urnas para ejercer su derecho al voto; no obstante, las autoridades reportaron algunos hechos.

Según confirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, "una adulta mayor sufrió una caída al ingresar a un puesto de votación, se registró una riña en medio de actividades relacionadas con campañas electorales y fueron incautados 5.400 stickers alusivos a un candidato", material que presuntamente incumplía la normativa electoral.



Las autoridades destacan que la jornada se desarrolla con normalidad, apoyada por la implementación de biometría facial, una herramienta que ha permitido verificar la identidad de los votantes y reforzar la transparencia y confianza en el proceso democrático.

“Los entes competentes departamentales, nacionales y regionales han estado atentos a cada una de estas situaciones, brindando acompañamiento permanente para garantizar la seguridad y la normalidad de la jornada”, señaló el funcionario.

De acuerdo con los datos oficiales, más de 131.000 ciudadanos están habilitados para votar en Girón, de los cuales 68.000 son mujeres y 62.000 hombres.

Publicidad

Las autoridades esperan que durante el transcurso de la tarde continúe aumentando la participación ciudadana en esta jornada clave para el futuro administrativo del municipio.