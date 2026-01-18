En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Autoridades reportan normalidad en elecciones atípicas de Girón, Santander

Autoridades reportan normalidad en elecciones atípicas de Girón, Santander

Desde tempranas horas, los votantes han acudido a las urnas en medio de un amplio dispositivo de seguridad en los 39 puestos de votación; sin embargo, ha sido moderada la disposición de las personas que ejercen su derecho al voto.

