Dos muertes en puentes de madera ponen bajo la lupa la seguridad en sitios turísticos de Santander

Dos personas murieron durante este fin de semana en accidentes ocurridos en puentes ubicados en zonas turísticas de Santander. Los hechos se registraron en las Ventanas de Tisquizoque, en Florián, y en una zona rural de El Peñón, donde un hombre de 30 años cayó desde un puente de madera y murió tras golpearse contra unas piedras.

En Florián, Julieth Esperanza Velásquez Arias murió el sábado 3 de octubre luego de sufrir un accidente mientras atravesaba uno de los puentes colgantes que conducen a las Ventanas de Tisquizoque cuando se encontraba de visita en el lugar con su familia, trabajaba en la Belleza, Santander.

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El caso generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de este atractivo turístico y sobre las medidas que se deben adoptar para prevenir nuevos accidentes.

Ese mismo sábado, en El Peñón, Jhon Fredy Quiroga Jerez, de 30 años, murió luego de caer de un puente de madera ubicado en la vereda Bocas de Horta. El hombre habría caído desde la estructura y terminó golpeándose contra unas piedras.



Dos muertes en puentes de madera, en Santander, durante este fin de semana, en sitios turísticos, activan la atención de las autoridades. Una ocurrió en las Ventanas de Tisquizoque, en Florián, y otra en El Peñón. #VocesySonidos pic.twitter.com/Nqzujzhdga — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 4, 2026

Aunque los dos casos ocurrieron en puentes y en sectores frecuentados por visitantes, las autoridades aún deben determinar las causas concretas de cada accidente.

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En El Peñón, además de establecer cómo ocurrió la caída, deberá determinarse quién construyó o instaló el puente de madera, quién autorizó su utilización y qué entidad tiene a cargo su mantenimiento.

Ante estos dos hechos, la Defensa Civil hizo un llamado a reforzar las medidas de prevención en las actividades turísticas, deportivas y recreativas que se realizan en el departamento.

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Dudwing Villamizar, de la Defensa Civil, señaló que las actividades de turismo, recreación y uso del tiempo libre no deberían terminar en tragedias que enluten a las familias santandereanas.

“Es importante realizar este tipo de actividades bajo estándares que garanticen la seguridad de los participantes”, señaló Villamizar.

El funcionario explicó que la Defensa Civil viene trabajando junto con la Policía de Turismo, operadores turísticos y empresas dedicadas a estas actividades para promover prácticas de turismo seguro, responsable y sostenible en Santander.

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También hizo un llamado a las comunidades para participar en las jornadas de sensibilización y capacitación que adelantan los organismos de socorro.

Las dos muertes vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de los puentes utilizados para acceder a atractivos turísticos y zonas de recreación en Santander.