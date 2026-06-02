Ecopetrol activa plan de contingencia ante paro de 24 horas convocado por la USO

Ecopetrol informó que activó un plan de contingencia nacional para garantizar la continuidad de sus operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país, tras el cese de actividades por 24 horas convocado por la Unión Sindical Obrera (USO) en medio de la negociación de la nueva Convención Colectiva de Trabajo.

A través de un comunicado, la empresa aseguró que ha adoptado medidas operativas en sus diferentes instalaciones y centros de trabajo con el propósito de evitar afectaciones en la prestación del servicio público esencial que tiene a su cargo, así como proteger la seguridad de los trabajadores y los activos de la compañía.

La estatal petrolera señaló que mantiene su disposición al diálogo con las organizaciones sindicales y destacó que el proceso de negociación colectiva continúa en la etapa de arreglo directo, mediante conversaciones que, según indicó, se desarrollan bajo principios de respeto, colaboración y buena fe.

"Ecopetrol ha venido avanzando con la mayor voluntad para construir acuerdos sostenibles durante la etapa de arreglo directo", señaló la compañía en el documento.



Frente a las afirmaciones realizadas por la USO sobre el desarrollo de las negociaciones, Ecopetrol manifestó su desacuerdo y reiteró que las conversaciones siguen activas dentro de los canales institucionales establecidos para alcanzar consensos en beneficio de los trabajadores, sus familias y el país.

La empresa también informó que continuará monitoreando el desarrollo de la jornada de protesta y adoptará las acciones que considere necesarias para preservar la integridad de las personas, garantizar la continuidad de las operaciones y cumplir con sus compromisos de suministro energético.

Finalmente, Ecopetrol hizo un llamado a la USO para mantener abiertos los espacios de diálogo institucional y avanzar en la construcción de acuerdos dentro de un ambiente de respeto mutuo.

Publicidad

El paro de 24 horas fue anunciado por la organización sindical en el marco de las negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo, un proceso que actualmente se encuentra en curso entre las partes.