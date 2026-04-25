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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Emergencia en Landázuri y Cimitarra por desbordamiento del río Carare: se declaró urgencia

Emergencia en Landázuri y Cimitarra por desbordamiento del río Carare: se declaró urgencia

El corregimiento La India presenta inundaciones en más del 70% de su territorio, y en iguales condiciones se encuentra Santa Rosa.

Desbordamiento de ríos obliga a familias a evacuar sus viviendas en Santander
Captura de video de comunidad. Desbordamiento de ríos obliga a familias a evacuar sus viviendas en Santander
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 25 de abr, 2026

La emergencia invernal en el municipio de Landázuri y Cimitarra continúa agravándose por el desbordamiento de varios afluentes, entre ellos el río Carare, que ha generado graves inundaciones en zonas rurales del Magdalena Medio santandereano.

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De acuerdo con reportes de las autoridades locales, más del 70% del corregimiento La India se encuentra actualmente inundado, situación que ha obligado a decenas de familias a evacuar sus viviendas y buscar refugio en zonas seguras o con apoyo de la comunidad.

El secretario de Planeación de Landázuri, Sergio Aguilar, confirmó que se mantiene la atención a la emergencia junto con los organismos de socorro y líderes comunitarios.

“Todos los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta, incluyendo hospitales, Bomberos, Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo”, indicó el funcionario.

Las aguas han ingresado a viviendas, cultivos y vías terciarias, generando graves afectaciones en la movilidad y en las condiciones de vida de los habitantes del sector.

Hasta el momento no se ha establecido el número exacto de damnificados, mientras las comunidades advierten que la situación se agrava con el paso de las horas debido a la persistencia de las lluvias.

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La emergencia no solo se concentra en La India; también se reportan afectaciones en el corregimiento Santa Rosa y otras veredas rurales de Landázuri, así como en zonas del municipio de Cimitarra, donde el río Carare ha desbordado su cauce en varios puntos.

Organismos de socorro, junto con líderes comunitarios, continúan adelantando labores de apoyo, evacuación y monitoreo en las zonas afectadas; sin embargo, el acceso a algunos sectores se ha visto limitado por el nivel del agua y el deterioro de las vías.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la comunidad para evitar transitar por zonas inundadas o cercanas a cauces de ríos y quebradas, debido al riesgo de crecientes súbitas.

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Finalmente, se mantiene el monitoreo constante del comportamiento del río Carare y otros afluentes de la región, mientras no se descarta que las lluvias continúen en las próximas horas, lo que podría agravar aún más la emergencia en el Magdalena Medio.

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