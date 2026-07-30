En Bucaramanga, expertos proponen soluciones para el aprovechamiento de residuos

El tratamiento de lixiviados, el aprovechamiento energético del biogás y la valorización de los residuos textiles, entre otros, son algunos de los temas que centran la agenda del Congreso Internacional de Gestión Integral de Residuos y Perspectivas Ambientales, que se desarrolla en Bucaramanga hasta este viernes 31 de julio y reúne a especialistas de Colombia y otros países para analizar experiencias y soluciones frente a uno de los principales retos ambientales del país: reducir la cantidad de residuos que termina en los rellenos sanitarios.

Uno de los expertos invitados es Juan David Londoño Atehortúa, director técnico de Biogás, Energía y Residuos de C-deg , quien presentó experiencias sobre el tratamiento de lixiviados mediante tecnología de ósmosis inversa, un proceso que, según explicó, permite cumplir con la normatividad ambiental y alcanzar una calidad del agua que incluso puede facilitar su reutilización.

El especialista también destacó el potencial del biogás que se genera por la descomposición de los residuos orgánicos en los rellenos sanitarios. Explicó que, “mediante una red de tuberías, este gas puede capturarse para evitar que llegue a la atmósfera y posteriormente aprovecharse como fuente de energía”.

Sin embargo, señaló que en Colombia todavía existen desafíos para hacer viables estos proyectos, pues actualmente la captura y el tratamiento del biogás son asumidos por los operadores y aún no cuentan con un esquema tarifario que incentive su aprovechamiento. Una de las alternativas que se estudia para mejorar su sostenibilidad económica es el acceso a certificados por reducción de emisiones y otros mecanismos de valorización ambiental.



Otra de las conferencias estuvo a cargo de José Alejandro Martínez Sepúlveda, docente y experto en sostenibilidad y economía circular, quien puso sobre la mesa un problema poco visible: el manejo de los residuos textiles. Según explicó, en Colombia se generan alrededor de 144.000 toneladas de estos materiales cada año y menos del 3 % logra ser aprovechado, mientras que la gran mayoría termina en rellenos sanitarios.

Martínez aseguró que “gran parte de estas prendas aún tiene potencial para ser reutilizada o transformada. Los textiles elaborados con fibras naturales, como el algodón, pueden reciclarse para producir nuevas fibras y confeccionar nuevamente prendas de vestir”.

En otros casos, la ropa puede destinarse a mercados de segunda mano o procesos de reconfección para fabricar bolsos, chaquetas y otros productos. Cuando el material ya no puede reutilizarse, también existen alternativas industriales que permiten convertirlo en paneles termoacústicos, alfombras, materiales para la industria automotriz o combustibles derivados de residuos que sustituyen parte de los combustibles fósiles utilizados por sectores como el cementero.

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Los expertos coincidieron en que el país debe avanzar hacia un modelo de economía circular que priorice el aprovechamiento de los residuos, reduzca la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios y promueva el desarrollo de tecnologías que permitan generar valor ambiental, económico y social a partir de materiales que tradicionalmente se consideran basura.

“Estos congresos se hacen para tener un aprendizaje de otros países, aunque Colombia no está muy lejos de alcanzarlos porque va muy bien en materia de aprovechamiento de residuos sólidos, pero tener esas experiencias nos ayuda a la implementación de prácticas”, manifestó María Eugenia Orozco, directora del Congreso Internacional de Residuos Sólidos.

El Congreso Internacional de Gestión Integral de Residuos concluirá este viernes con conferencias y paneles sobre gobernanza ambiental, regulación del servicio de aseo, reciclaje, inteligencia artificial aplicada al sector y políticas públicas para fortalecer la gestión integral de residuos en Colombia.