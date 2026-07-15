En estado crítico continúa mujer de 84 años que fue empujada por robarle sus cosas

Una mujer de 84 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras resultar gravemente herida durante un violento intento de raponazo ocurrido en el barrio La Universidad de Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Raquel Guerrero, madre del brigadier general (r) José Luis Esparza, recordado por su participación en la Operación Jaque.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la adulta mayor llegaba a su vivienda cuando un hombre que se movilizaba en motocicleta intentó arrebatarle el bolso. En medio del forcejeo, el agresor la empujó violentamente, provocando que cayera contra el pavimento.

El golpe le ocasionó un trauma craneoencefálico severo con hemorragia intracraneal, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica especializada en la UCI.



A pesar de que el hecho ocurrió en una zona con poca presencia de personas a esa hora, el delincuente no logró llevarse el bolso. Vecinos del sector auxiliaron a la mujer y alertaron a las autoridades.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que, tras la denuncia, investigadores de la Sijín realizaron un análisis de cámaras de seguridad del sector y lograron reconstruir el recorrido del presunto responsable.

Las imágenes permitieron identificar la motocicleta utilizada en el ataque y seguir su desplazamiento hasta el barrio Bavaria II, donde unidades del grupo Contra Atracos capturaron al sospechoso.

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Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron una pistola con dos cartuchos, por lo que fue capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego. Además, fueron incautados la motocicleta y un teléfono celular que será analizado dentro de la investigación.

Según las verificaciones de la Policía, el detenido registra más de 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por delitos como hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas, utilización de menores para la comisión de delitos, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. También había sido condenado por hurto calificado y agravado por hechos ocurridos en 2024.

Con los elementos recopilados por los investigadores, la Fiscalía presentó al capturado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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El caso ha generado gran conmoción en Bucaramanga debido al delicado estado de salud de la víctima, quien continúa luchando por su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos.