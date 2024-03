En Santander celebran que Colombia ganó pleito contra minera que buscaba oro de Santurbán

Ambientalistas de Santander celebran la decisión de un tribunal internacional que negó la petición de una multinacional minera que solicitaba 130 millones de dólares porque no pudo ejecutar su proyecto en el páramo de Santurbán. Dicen que todavía hay dos demandas internacionales en proceso y esperan que el Gobierno Nacional se defienda eficazmente como lo ha hecho hasta el momento.

La noticia también fue destacada por el presidente de la República Gustavo Petro en su cuenta de X donde escribió:

“Este es un gran triunfo nacional. Detuvimos la pérdida de territorio defendiendo nuestro mar Caribe y ahora logramos defender nuestro páramo de la codicia. La Nación y la Vida han triunfado”.

De igual forma el ministro de Justicia Néstor Ozuna explicó a través de un video publicado en sus redes sociales, que el país se salvó de pagar una millonaria suma de dinero luego de que el tribunal internacional le diera la razón.

“El ministro Néstor Ozuna resaltó la decisión del Tribunal Arbitral que dio la razón a Colombia en prohibir minería en ecosistemas de páramo como Santurbán y, por otra parte, el informe de ONUHumanRights que destaca la Política de Drogas por tener un enfoque de derechos humanos”, escribió el ministro.

Por su parte Erwing Rodriguez-Salah, ambientalista de Santander, explicó que “efectivamente Colombia no tendrá que pagar los 130 millones de dólares que pretendía la multinacional canadiense Red Eagle que el Estado colombiano le pagara al no satisfacer sus objetivos extractivistas en Santurbán. Este gobierno ha manifestado su propósito de revisar los TLC, tratados de libre comercio, y acuerdos bilaterales de inversión que suscribieron o firmaron los gobiernos anteriores porque con la firma de estos tratados internacionales se habilitó la opción a las transnacionales mineras para que, si no ganan saqueando nuestros recursos, lo hagan demandando a través de arbitramento internacional”.