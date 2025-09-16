Entró en operación planta de energía solar que beneficia a habitantes de Sabana de Torres

El municipio de Sabana de Torres se convirtió en pionero de la transición energética en Santander con la entrada en operación de Las Alejandrías 1, 2 y 3, un proyecto solar desarrollado por el Grupo Energético de Santander (GES) que se constituye en el primer sistema de Generación Distribuida de tipo múltiple (MultiGD) en la región.

Se trata de tres granjas solares que, en conjunto, alcanzan una capacidad instalada de 3,9 megavatios (MWac) y producen más de 7.500 megavatios-hora (MWh) al año, lo equivalente al consumo de unas 4.000 viviendas. La iniciativa permitirá evitar la emisión de más de 3.100 toneladas de dióxido de carbono anualmente, lo que representa un impacto positivo en términos ambientales.

El gerente de GES, Carlos Julio Caicedo Sánchez, aseguró que este tipo de iniciativas demuestran que Santander puede liderar procesos de innovación energética en el país:

“Con Las Alejandrías no solo producimos energía limpia, también generamos empleo, conocimiento y arraigo en la región”.

La energía producida ya está siendo entregada al sistema de distribución local a un nivel de 13.200 voltios, cumpliendo con las exigencias regulatorias. De acuerdo con GES, la vida útil de las instalaciones se proyecta en al menos 25 años, consolidando una apuesta sostenible a largo plazo.

Durante su construcción, el proyecto impulsó la economía local con la contratación de más de 80 trabajadores de Sabana de Torres y municipios aledaños, además de dinamizar la compra de insumos en la región. Para su desarrollo se instalaron más de 6.000 paneles solares en tiempo récord, con una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos (unos 3 millones de dólares).