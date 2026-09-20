Escasean frutas y verduras en Centroabastos por falta de agua en Santander

Las altas temperaturas sumado a la falta de agua ya ha afectado las cosechas de varios productos agricolas de Santander, en la Central de Abastos de Bucaramanga más de 15 productos han aumentado hasta 70%, mientras otros no se consiguen.

Desde los municipios productores de Santander, confirman que muchos cultivos se han secado por el fenómeno del Niño reduciendo las cosechas, al punto de que algunos alimentos comienzan a escasear y otros ya no se consiguen en el mercado.

Este es el panorama en la Central de Abastos de Bucaramanga, donde varios productos de frutas y verduras están escasos por la falta de agua en varios municipios de Santander. Las alzas son de 50% y 70%; habichuela, frijol verde, pepino, limón y ahuyama son los que más han subido. pic.twitter.com/vPJAEgKlt6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 20, 2026

Uno de los productos más afectados es la habichuela que llega desde Zapatoca. Los productores aseguran que la falta de agua para riego y el intenso calor hicieron que buena parte de los cultivos no pudiera desarrollarse normalmente. Sergio Corzo, productor de ese municipio, explicó que algunos agricultores apenas lograron recoger una parte de la cosecha y otros perdieron completamente sus cultivos.

“La habichuela está costosa porque hay muy poquita y se necesita agua. Hay escasez, el calor. Los que cultivaban la habichuela y tenían bastante solo pudieron sacar lo que les permitió el clima; a otros se les secó, no había agua para regarla”.



La reducción de la oferta ya tiene un efecto directo en los precios. La carga de 40 libras de habichuela pasó de alrededor de 90.000 pesos a 160.000 pesos, mientras en Centroabastos reportan incrementos de hasta 70% en este producto.

La situación también está afectando otros alimentos que hacen parte del abastecimiento habitual de Bucaramanga. De acuerdo con Centroabastos, hasta 15 productos entre frutas y verduras presentan incrementos en sus precios por la disminución de la producción agrícola.

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La ahuyama registra un aumento cercano al 50% y la mazorca del 45%, mientras productos como papa, zanahoria y tomate también presentan incrementos frente a sus precios habituales para esta época.

Pero el problema en algunos casos ya no es cuánto cuesta el producto, sino si se consigue.

Argemiro Teatrín, comerciante de Centroabastos, aseguró que deben recurrir a diferentes municipios para intentar mantener abastecidos los puestos de venta.

Nos vemos afectados por escasez de producto y se han disparado los precios. Nos surten de Lebrija, de La Mesa, de Girón. El ahuyamin hoy no hay en el mercado para abastecer a nadie

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Otro de los productos afectados es el limón de Cepitá. Los productores de esta zona aseguran que los cultivos fueron afectados por enfermedades y por las condiciones climáticas, al punto de que tuvieron que retirar algunas plantaciones.

Fredy Quiñónez, productor, explicó que ante la caída de la producción local, el limón está llegando desde otras regiones.

“El limón se está consiguiendo de parte del Tolima y Barranca. En toda la zona de Cepitá se nos dañaron los cultivos completos y tocó erradicarlos”.

Así, mientras en las zonas rurales de Santander los agricultores enfrentan falta de agua, altas temperaturas y pérdida de cultivos, en Bucaramanga el efecto comienza a verse en las estanterías y puestos de venta de Centroabastos, donde cada vez son más los productos que escasean o llegan desde otras regiones para poder mantener el abastecimiento.